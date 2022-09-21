Введут ли ограничения на продажу билетов из-за частичной мобилизации в России? Отвечают авиакомпании и РЖД

После введения частичной мобилизации в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что при покупке билетов на поезда РЖД мужчинами в возрасте от 18 до 65 лет требуется предъявить справку из военкомата, разрешающую перемещение по России или выезд за границу. Сообщения были основаны на статье 21 закона «О мобилизационной подготовке», в которой говорится следующее: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

«Продажа билетов и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», — заявил представитель РЖД. В «Аэрофлоте» отметили, что авиакомпании группы работают штатно, ограничений на продажу билетов нет. Авиакомпания S7 также сообщила, что не вводит никаких ограничений на продажу авиабилетов за границу.

Петербургский аэропорт «Пулково» также не вводил ограничения на выезд. Аналогичная ситуация в московских аэропортах московских Внуково, Шереметьево и Домодедово.

В пограничных управлениях ФСБ по Белгородской, Воронежской областях и Чечне, в свою очередь, сообщили, что указаний по дополнительным ограничениям им не поступало. «Никто не запрещал [выезд]. У нас никаких указаний нет, чтобы мы кого-то останавливали, задерживали. Человек может спокойно поехать в Турцию, мы его не останавливаем», — приводит РБК слова представителя погрануправления Челябинской области.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на выезд за пределы России вводить скорее всего не будут. Однако желающим отдохнуть он рекомендовал делать это «курортах Крыма и Краснодарского края». «Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет. Вы [попадающие под мобилизацию] можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края», — сказал он. До получения повестки граждане, подлежащие частичной мобилизации, могут перемещаться по стране. «Но лучше этого не делать», — предупредил Картаполов.