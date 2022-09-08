Польша присоединилась к запрету стран Балтии на въезд туристов из России

Большинство виз были выданы гражданам России до полномасштабной агрессии России в Украине, в разных геополитических условиях и соображениях. Путешествие в Европейский союз — это привилегия, а не право человека. Мы приветствуем решение приостановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией как необходимый первый шаг. Однако необходимы дальнейшие меры — как по резкому ограничению количества выдаваемых виз (прежде всего туристических), так и по сокращению потока российских граждан в Евросоюз и Шенгенскую зону.

Эстония, Латвия, Литва и Польша, выступающие с заявлением, соглашаются с общим региональным подходом и выражают свою политическую волю и твердое намерение ввести национальные временные меры для граждан России, имеющих визы в ЕС, в целях устранения угроз государственной политике и безопасности и ограничения въезда в Шенгенскую зону для российских граждан, путешествующих с целью туризма, преследуя культурные, спортивные и деловые цели.