Польша присоединилась к запрету стран Балтии на въезд туристов из России

Еще одна страна запретит въезд для россиян. Польша присоединилась к станам Балтии, выразив общую позицию Эстонии, Латвии и Литвы по ограничению допуска туристов из России на их территории.
Большинство виз были выданы гражданам России до полномасштабной агрессии России в Украине, в разных геополитических условиях и соображениях. Путешествие в Европейский союз — это привилегия, а не право человека. Мы приветствуем решение приостановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией как необходимый первый шаг. Однако необходимы дальнейшие меры — как по резкому ограничению количества выдаваемых виз (прежде всего туристических), так и по сокращению потока российских граждан в Евросоюз и Шенгенскую зону.
Эстония, Латвия, Литва и Польша, выступающие с заявлением, соглашаются с общим региональным подходом и выражают свою политическую волю и твердое намерение ввести национальные временные меры для граждан России, имеющих визы в ЕС, в целях устранения угроз государственной политике и безопасности и ограничения въезда в Шенгенскую зону для российских граждан, путешествующих с целью туризма, преследуя культурные, спортивные и деловые цели.
Запрет на въезд с туристическими целями в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступит в силу в каждой из стран до 19 сентября. Отдельно в заявлении подчеркивается: «Это не прямой запрет на въезд: общепринятые законные исключения останутся в силе для диссидентов, гуманитарных лиц, членов семьи, владельцев видов на жительство, для облегчения грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, калининградской облегченной транзитной перевозки. Полностью выражаем необходимость и впредь поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможность покинуть Россию».
Напомним, накануне Латвия, Литва и Эстония договорились о том, чтобы ввести ограничения на въезд для россиян через границы России и Беларуси по любым шенгенским визам. Тогда сообщалось, что исключения составят только граждане с гуманитарными визами, водители грузовиков, людей, которые посещают перечисленные страны по семейным обстоятельствам, и дипломаты. Ограничения со своей стороны Эстония введет с 19 сентября.
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