О новых правилах для выезжающих из Финляндии в Россию путешественников пишет «Фонтанка» со ссылкой на петербуржца Юрия, который на прошлой неделе ездил в Европу — летал в Белград через Хельсинки. С собой в поездку он взял лишь наличные деньги, дополнительно за границей нигде не снимал. Возвращаясь в Россию, финские таможенники на погранпункте Ваалимаа — Торфяновка осмотрели его машину и спросили, есть ли наличные евро.

«Они посмотрели все и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?» Я сказал, что есть 1 390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги — рубли, динары, евро — дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию…», — рассказал петербуржец.

По его словам, финские таможенники предложили два варианта: «прямо сейчас на границе передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию», или забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз. «Мне сказали, что нет никакого ограничения по времени, когда я могу это сделать», — отметил мужчина. Для себя он выбрал второй вариант. Деньги забрали, предварительно подробно описав их и указав, какую именно сумму изъяли и в какими купюрами.

На вопрос о том, на каком основании были изъяты деньги, финские таможенники показали выдержку из правил, где на русском языке сообщалось: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение, согласно предоставленным документам, составляют деньги для личного пользования. «Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», — говорится в правилах, фотографию которых публикует «Фонтанка».