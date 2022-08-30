У возвращающихся из поездки в Финляндию россиян начали изымать наличные евро. Об этом рассказывают сами путешественники, оставшиеся после прохождения финской границы без денег.
О новых правилах для выезжающих из Финляндии в Россию путешественников пишет «Фонтанка» со ссылкой на петербуржца Юрия, который на прошлой неделе ездил в Европу — летал в Белград через Хельсинки. С собой в поездку он взял лишь наличные деньги, дополнительно за границей нигде не снимал. Возвращаясь в Россию, финские таможенники на погранпункте Ваалимаа — Торфяновка осмотрели его машину и спросили, есть ли наличные евро.
«Они посмотрели все и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?» Я сказал, что есть 1 390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги — рубли, динары, евро — дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию…», — рассказал петербуржец.
По его словам, финские таможенники предложили два варианта: «прямо сейчас на границе передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию», или забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз. «Мне сказали, что нет никакого ограничения по времени, когда я могу это сделать», — отметил мужчина. Для себя он выбрал второй вариант. Деньги забрали, предварительно подробно описав их и указав, какую именно сумму изъяли и в какими купюрами.
На вопрос о том, на каком основании были изъяты деньги, финские таможенники показали выдержку из правил, где на русском языке сообщалось: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение, согласно предоставленным документам, составляют деньги для личного пользования. «Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», — говорится в правилах, фотографию которых публикует «Фонтанка».
Петербуржцы сообщают о похожих изъятиях. В Telegram-канале «На границе», где публикуются отчеты о пересечении финской границы, описаны аналогичные случаи: у одного из путешественников изъяли в Иматре 9 400 евро мелкими купюрами. Другие петербуржцы пишут о том, что обычно на границе финны даже не интересуются перевозимой суммой: если пограничники спрашивают о перевозимой сумме, то в большинстве случаев довольствуются ответом: «300 евро».
РБК приводит комментарий, полученный от департамента таможенного контроля Финляндии. Объясняя правомерность действий пограничников, в ведомстве ссылаются на статью 5i регламента Совета ЕС: «Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России».
Ранее россияне также сообщали о проблемах с вывозом в Россию товаров, приобретенных в Финляндии. «Мы были готовы, что карточки не работают. Однако не смогли вывезти из Финляндии, например, моторное масло для личного автомобиля и краску. Таможенники пункта пропуска Ваалимаа сослались на санкции Евросоюза. И масло, и краску пришлось вернуть в магазин, благо он здесь же — приграничный», — 20 июля приводило РИА «Новости» слова россиянки Елены Сиротенко.
Тогда в таможне республики объяснили действия санкциями, введенными Евросоюзом в отношении России. «Появилось множество ограничений как на ввоз товаров из России, так и вывоз из Евросоюза, информация есть на русском языке на сайте таможни Финляндии. Так, максимальная сумма товаров, подлежащих вывозу из ЕС, не должна превышать 300 евро», — сообщало агенство.
Другая путешественница рассказала также об «особых вопросах о валюте» непосредственно на границе: «Мы пересекали границу в субботу через пункт пропуска Нуйямаа в сторону Финляндии. Таможня попросила нас предъявить наличную валюту. Ее пересчитали. У подруги налички не было, была банковская карта. Долго изучали карту, сверили, к какой стране относится банк, её выпустивший, сверили ФИО на карте и пропустили».
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