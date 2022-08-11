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Власти Эстонии решили закрыть границу для россиян с шенгенскими визами

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Власти Эстонии решили закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

Shutterstock.com

«Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию», — пояснил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Границы будут закрыты россиян, которые получили визы в Эстонии. Ограничения начнут действовать через неделю. Отмечается, что запрет не распространится на визы, выданные другими странами Евросоюза. Но этот вопрос рассмотрят отдельно. Вероятно, от послабления могут отказаться.

Однако в правиле будет действовать ряд исключений. Ограничения не коснутся сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей, а также лиц, которые занимаются международными перевозками или у которых есть право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие санкций не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

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