Власти Эстонии решили закрыть границу для россиян с шенгенскими визами

«Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию», — пояснил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Границы будут закрыты россиян, которые получили визы в Эстонии. Ограничения начнут действовать через неделю. Отмечается, что запрет не распространится на визы, выданные другими странами Евросоюза. Но этот вопрос рассмотрят отдельно. Вероятно, от послабления могут отказаться.

Однако в правиле будет действовать ряд исключений. Ограничения не коснутся сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей, а также лиц, которые занимаются международными перевозками или у которых есть право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие санкций не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.