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СМИ: Российские авиакомпании начали разбор самолетов на запчасти. Что будет с безопасностью? А когда детали закончатся?

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Одной из самых громких новостей начала недели стало сообщение Reuters о том, что российские авиакомпании начали разбирать часть своего парка на запчасти, чтобы поддержать остальные самолеты в летной годности. Можно ли этим данным верить? Насколько безопасны полученные таким образом запасные части? И что будет когда такие самолеты-доноры закончатся? Столкнутся ли пассажиры с нехваткой рейсов? Разбираемся в вопросе вместе с главным экспертом Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Tiviland / Shutterstock

Что произошло?

Утром 9 августа британское информагентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании начали разбирать часть самолетов на запчасти, чтобы ремонтировать и обслуживать остальной свой воздушный парк. Хотя британские журналисты пишут о нескольких перевозчиках, в своей статье они упоминают только одного — «Аэрофлот». При этом со ссылкой на четыре неназванных источника издание отмечает, что детали снимались как минимум с одного российского самолета Sukhoi Superjet 100; с «почти нового» Airbus A350 и нескольких Boeing 737 и Airbus A320.

Напомним, что после 24 февраля Евросоюз ввел запрет на поставку в РФ самолетов Airbus и запчастей к ним. Позднее об уходе с российского рынка сообщили лидер мирового авиастроения Boeing и бразильская компания Embraer, также входящая в ТОП-5 авиастроительных корпораций на планете. Летом власти РФ прогнозировали, что в сложившихся условиях отечественным перевозчикам, возможно, придется пойти на разбор части своего парка для компенсации нехватки запчастей.

Федор Борисов, один из ведущих российских специалистов по авиационной экономике и главный эксперт Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ отмечает, что к разборке самолетов, выводимых из эксплуатации, прибегают во многих авиакомпаниях мира, в том числе в России. Поэтому, считает он, говорить о том, что отечественные перевозчики начали снимать детали с неиспользуемых бортов, некорректно.

«Сейчас на рынке есть дефицит запчастей — это объективная реальность, — отмечает Борисов. — С учетом того, что [после отмены большинства зарубежных рейсов], парк отечественных авиакомпаний явно избыточен, то естественно, что перевозчики используют детали с тех самолетов, которые не летают. Так что новости никакой тут нет, просто есть рабочий процесс, который сейчас становится критическим фактором для поддержания летной годности тех бортов, которые сейчас эксплуатируются».

VicW / Shutterstock

Насколько это безопасно?

Многие пользователи отреагировали на новость комментариями, где высказывали опасения относительно безопасности использования запчастей, снятых с уже использовавшихся самолетов. По мнению Федора Борисова, эта практика сама по себе не приведет к тому, что перелеты станут менее безопасными. «Когда вы ремонтируете машину, если она в возрасте, вам в сервисе нередко ставят не новые детали с завода, а качественные, оригинальные запчасти с других автомобилей, утилизированных по разным причинам. Так и здесь», — объясняет эксперт

«Выпустить априори небезопасный самолет в воздух — преступление, на которое вряд ли пойдут ответственные лица, — говорит Федор Борисов, — все последние годы в России выстраивалась система безопасности полетов, которая была несомненно эффективнее советской и постсоветской. Риски деградации этой системы, конечно, существуют, здесь многое будет зависеть от действий регуляторов, но на данный момент в российских авиакомпаниях существует достаточно эффективное управление безопасностью полетов, которое работает и, надеюсь, будет адаптироваться под существующие условия».

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Почему разбирают российские Sukhoi Superjet 100?

Наряду с самолетами Boeing и Airbus, по данным Reuters, донором деталей стал и один Sukhoi Superjet 100 российского производства. Как поясняет Федор Борисов, это происходит потому, что в «Суперджетах» много иностранных компонентов, которые пока «нечем заменить».

«Когда на рынке появятся "Суперджеты" в достаточной степени импортозамещенные, чтобы не зависеть от поставок из "недружественных" стран, то эта проблема решится. Вопрос в том, когда это прозойдет», — поясняет эксперт.

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А что будет если самолеты под разбор закончатся?

В сообщении британских журналистах говорится о нескольких самолетах. Потенциально эта практика может расшириться, и на разбор будет взято больше авиалайнеров. Но что будет когда снятые с них детали также придется менять?

По словам Федора Борисова, все будет зависеть от того, насколько жесткими к тому моменту будут санкции и удастся ли наладить параллельный импорт авиазапчастей из третьих стран. Если ограничения будут столь же серьезными, а объем «серых» поставок не будет удовлетворять потребностям авиакомпаний, то существует риск, что количество рейсов в России уменьшится. «Риск, что нам придется существенно сокращать частоту рейсов и сетку маршрутов даже на внутрироссийских направлениях, есть. Выстрелит он или нет — пока непонятно. Пока просто надо понимать, что такая вероятность существует», — объясняет эксперт.

При этом он отмечает, что прогнозировать то, когда наступит предел возможностей «каннибализации» (то есть разбора бортов на запчасти) крайне сложно. «Предел у каждой авиакомпании будет своим в зависимости от состояния флота и цепочек поставки запчастей из третьих стран», — заключает он.

Напомним, что в июне экс-вице-премьер, ныне глава Роскосмоса, Юрий Борисов предупреждал, что существующий авиапарк даже при учете «каннибализации» позволит российской авиационной отрасли работать до второй половины 2020-х годов. «Расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка»,— заявил тогда чиновник.

Редакция «Собака.ru» направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот», но до момента публикации не получила ответа.

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