СМИ: Российские авиакомпании начали разбор самолетов на запчасти. Что будет с безопасностью? А когда детали закончатся?

Что произошло?

Утром 9 августа британское информагентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании начали разбирать часть самолетов на запчасти, чтобы ремонтировать и обслуживать остальной свой воздушный парк. Хотя британские журналисты пишут о нескольких перевозчиках, в своей статье они упоминают только одного — «Аэрофлот». При этом со ссылкой на четыре неназванных источника издание отмечает, что детали снимались как минимум с одного российского самолета Sukhoi Superjet 100; с «почти нового» Airbus A350 и нескольких Boeing 737 и Airbus A320.

Напомним, что после 24 февраля Евросоюз ввел запрет на поставку в РФ самолетов Airbus и запчастей к ним. Позднее об уходе с российского рынка сообщили лидер мирового авиастроения Boeing и бразильская компания Embraer, также входящая в ТОП-5 авиастроительных корпораций на планете. Летом власти РФ прогнозировали, что в сложившихся условиях отечественным перевозчикам, возможно, придется пойти на разбор части своего парка для компенсации нехватки запчастей.

Федор Борисов, один из ведущих российских специалистов по авиационной экономике и главный эксперт Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ отмечает, что к разборке самолетов, выводимых из эксплуатации, прибегают во многих авиакомпаниях мира, в том числе в России. Поэтому, считает он, говорить о том, что отечественные перевозчики начали снимать детали с неиспользуемых бортов, некорректно.

«Сейчас на рынке есть дефицит запчастей — это объективная реальность, — отмечает Борисов. — С учетом того, что [после отмены большинства зарубежных рейсов], парк отечественных авиакомпаний явно избыточен, то естественно, что перевозчики используют детали с тех самолетов, которые не летают. Так что новости никакой тут нет, просто есть рабочий процесс, который сейчас становится критическим фактором для поддержания летной годности тех бортов, которые сейчас эксплуатируются».