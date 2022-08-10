СМИ: Российские авиакомпании начали разбор самолетов на запчасти. Что будет с безопасностью? А когда детали закончатся?

Одной из самых громких новостей начала недели стало сообщение Reuters о том, что российские авиакомпании начали разбирать часть своего парка на запчасти, чтобы поддержать остальные самолеты в летной годности. Можно ли этим данным верить? Насколько безопасны полученные таким образом запасные части? И что будет когда такие самолеты-доноры закончатся? Столкнутся ли пассажиры с нехваткой рейсов? Разбираемся в вопросе вместе с главным экспертом Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов.
Что произошло?
Утром 9 августа британское информагентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании начали разбирать часть самолетов на запчасти, чтобы ремонтировать и обслуживать остальной свой воздушный парк. Хотя британские журналисты пишут о нескольких перевозчиках, в своей статье они упоминают только одного — «Аэрофлот». При этом со ссылкой на четыре неназванных источника издание отмечает, что детали снимались как минимум с одного российского самолета Sukhoi Superjet 100; с «почти нового» Airbus A350 и нескольких Boeing 737 и Airbus A320.
Напомним, что после 24 февраля Евросоюз ввел запрет на поставку в РФ самолетов Airbus и запчастей к ним. Позднее об уходе с российского рынка сообщили лидер мирового авиастроения Boeing и бразильская компания Embraer, также входящая в ТОП-5 авиастроительных корпораций на планете. Летом власти РФ прогнозировали, что в сложившихся условиях отечественным перевозчикам, возможно, придется пойти на разбор части своего парка для компенсации нехватки запчастей.
Федор Борисов, один из ведущих российских специалистов по авиационной экономике и главный эксперт Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ отмечает, что к разборке самолетов, выводимых из эксплуатации, прибегают во многих авиакомпаниях мира, в том числе в России. Поэтому, считает он, говорить о том, что отечественные перевозчики начали снимать детали с неиспользуемых бортов, некорректно.
«Сейчас на рынке есть дефицит запчастей — это объективная реальность, — отмечает Борисов. — С учетом того, что [после отмены большинства зарубежных рейсов], парк отечественных авиакомпаний явно избыточен, то естественно, что перевозчики используют детали с тех самолетов, которые не летают. Так что новости никакой тут нет, просто есть рабочий процесс, который сейчас становится критическим фактором для поддержания летной годности тех бортов, которые сейчас эксплуатируются».
Насколько это безопасно?
Многие пользователи отреагировали на новость комментариями, где высказывали опасения относительно безопасности использования запчастей, снятых с уже использовавшихся самолетов. По мнению Федора Борисова, эта практика сама по себе не приведет к тому, что перелеты станут менее безопасными. «Когда вы ремонтируете машину, если она в возрасте, вам в сервисе нередко ставят не новые детали с завода, а качественные, оригинальные запчасти с других автомобилей, утилизированных по разным причинам. Так и здесь», — объясняет эксперт
«Выпустить априори небезопасный самолет в воздух — преступление, на которое вряд ли пойдут ответственные лица, — говорит Федор Борисов, — все последние годы в России выстраивалась система безопасности полетов, которая была несомненно эффективнее советской и постсоветской. Риски деградации этой системы, конечно, существуют, здесь многое будет зависеть от действий регуляторов, но на данный момент в российских авиакомпаниях существует достаточно эффективное управление безопасностью полетов, которое работает и, надеюсь, будет адаптироваться под существующие условия».
Почему разбирают российские Sukhoi Superjet 100?
Наряду с самолетами Boeing и Airbus, по данным Reuters, донором деталей стал и один Sukhoi Superjet 100 российского производства. Как поясняет Федор Борисов, это происходит потому, что в «Суперджетах» много иностранных компонентов, которые пока «нечем заменить».
«Когда на рынке появятся "Суперджеты" в достаточной степени импортозамещенные, чтобы не зависеть от поставок из "недружественных" стран, то эта проблема решится. Вопрос в том, когда это прозойдет», — поясняет эксперт.
А что будет если самолеты под разбор закончатся?
В сообщении британских журналистах говорится о нескольких самолетах. Потенциально эта практика может расшириться, и на разбор будет взято больше авиалайнеров. Но что будет когда снятые с них детали также придется менять?
По словам Федора Борисова, все будет зависеть от того, насколько жесткими к тому моменту будут санкции и удастся ли наладить параллельный импорт авиазапчастей из третьих стран. Если ограничения будут столь же серьезными, а объем «серых» поставок не будет удовлетворять потребностям авиакомпаний, то существует риск, что количество рейсов в России уменьшится. «Риск, что нам придется существенно сокращать частоту рейсов и сетку маршрутов даже на внутрироссийских направлениях, есть. Выстрелит он или нет — пока непонятно. Пока просто надо понимать, что такая вероятность существует», — объясняет эксперт.
При этом он отмечает, что прогнозировать то, когда наступит предел возможностей «каннибализации» (то есть разбора бортов на запчасти) крайне сложно. «Предел у каждой авиакомпании будет своим в зависимости от состояния флота и цепочек поставки запчастей из третьих стран», — заключает он.
Напомним, что в июне экс-вице-премьер, ныне глава Роскосмоса, Юрий Борисов предупреждал, что существующий авиапарк даже при учете «каннибализации» позволит российской авиационной отрасли работать до второй половины 2020-х годов. «Расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка»,— заявил тогда чиновник.
Редакция «Собака.ru» направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот», но до момента публикации не получила ответа.
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