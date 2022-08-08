Премьер Эстонии предложила ЕС не выдавать россиянам туристические визы. В Еврокомиссии это назвали маловероятным

«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что, пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России — Финляндия, Эстония и Латвия. Пора прекратить туризм из России уже сейчас», — написала Каллас в своих соцсетях.

Позже официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что в визовом кодексе нет отдельных положений, по которым есть возможность прекратить выдачу краткосрочных виз. Однако она отметила, что каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям, пишет ТАСС.

«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — сказала она.

Официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста отметила, что ведомство готово рассмотреть введение новых санкций против России.

«Мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — заявила представитель Еврокомиссии.

Напомним, Финляндия собирается ввести ограничения на транзитный туризм в Европу с выданными финскими дипломатическими представительствами шенгенскими визами.