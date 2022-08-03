Регулярные отправления с автобусного вокзала на набережной Обводного канала организует начиная с 12 августа. Автобусы будут отправляться из Петербурга каждую пятницу в 23:00, из Геленджика по понедельникам в 16:00. Билеты уже можно приобрести в кассах автовокзала, а также на сайтах популярных агрегаторов.

Как отмечают в Комитете по транспорту, решение о запуске автобусного маршрута принято в период приостановки авиасообщения, а также «принимая во внимание острую потребность в прямой транспортной связи Петербурга с популярным южным городом».

«В бархатный сезон жемчужина Черноморского побережья — Геленджик — для петербуржцев станет доступнее, к услугам отпускников теперь не только железнодорожный транспорт, но и комфортабельные автобусы», — резюмировали в комитете.

Напомним, полеты в ряд аэропортов на юге России, в том числе Геленджик, были впервые ограничены 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на территории Украины. Позже режим ограничения неоднократно продлевался, в последний раз сегодня, 3 августа.