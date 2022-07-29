СМИ: туристы из Петербурга на 20% увеличили продажу товаров в Финляндии

Как пишет 78.ru со слов владелицы магазинов MyGoodKnife в Хельсинки и Лаппеенранте Виктории Емельяновов, основной поток туристов предприниматели ждут в августе и сентябре, когда большая часть получат визы. Она считает, что жители Петербурга чаще предпочитают покупать в Финляндии сыры, икру и различную рыбу, однако сейчас мешают санкционные ограничения: туристы не могу расплачиваться банковскими картами и перевозить достаточное количество наличных.

Владелец отеля outseno BB в Йоутсено Владимир Тигонен подтвердил, что большого наплыва туристов из Петербурга не наблюдается, однако увидеть машины с российскими номерами можно все чаще. В пандемию предпринимателю пришлось переориентировать свой бизнес на европейских путешественников. Это повлияло на выручку, однако его отелю почти удалось вернуться к допандемийным показателям.

«После пандемийного закрытия границ в марте 2020 в ситуации, когда 90% наших клиентов были из России, пришлось придумывать, как восполнить дефицит. Начали разрабатывать финских и европейских путешественников и после падения на 40% в 2020 году уже в 2021 увеличили выручку до 75%. 2022 год до открытия границ показывает результат 90%», — рассказал Тигонен.

А владельца ресторана русской кухни BLINit в Хельсинки Артем Сенько отметил, что сейчас в Финляндии больше людей, которые перебрались в страну 3-5 месяцев назад, чем тех, кто приехал в Суоми после снятия коронавирусных ограничений. Однако он добавил, что оценить реальный поток туристов получится только в сентябре.

Напомним, власти Евросоюза не планируют обсуждать прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявили в представительстве ЕС в России. Ранее, 25 июля власти Финляндии заявили об отсутствии намерений прекратить выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза.