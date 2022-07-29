В Евросоюзе не планируют обсуждать прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Как пишет РБК со ссылкой на заявление представительства Евросоюза в России, на уровне ЕС обсуждение вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам не идет. «Нет, в настоящее время такого решения нет и не обсуждается на уровне ЕС», — ответили дипломаты на соответствующий вопрос издания. Также в представительстве отметили, что «в связи с вышеизложенным не намерены отвечать на гипотетические вопросы».

Напомним, 25 июля власти Финляндии заявили об отсутствии намерений прекратить выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза. Несмотря на это, позже в тот же день ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз российским туристам.

Накануне в Министерстве иностранных дел Финляндии также озвучили шесть вариантов ограничений, которые теоретически могут быть введены в отношении желающих попасть в страну россиян. Часть из них невозможна к принятию из-за правил Евросоюза. В свою очередь власти Эстонии утвердили санкции в отношении России, в рамках которых прием документов на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии остановлен.