Финляндия стала в 10 раз чаще отклонять документы на получение визы российским туристам

«Доля отрицательных заявок в России составляет 12 процентов, то есть сейчас отклоняется примерно каждая восьмая. С начала года эта доля увеличилась в десять раз», — сказал он.

Таннер отметил, что документы возвращают в основном из-за того, что основным пунктом назначения указана не Финляндия, а другая страна Шенгенской зоны. Он также подчеркнул, что министерство готово работать над снижением числа выдаваемых в России виз в зависимости от того, «какие решения примут наши избранные лидеры».

Ранее стало известно, что парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам из-за ситуации на территории Украины. Это предложение готовы поддержать социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр».

Напомним, власти Финляндии сообщили, что не намерены прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза.

А российские туроператоры начали готовить туры в Европу с транзитом через Финляндию, Эстонию и Латвию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).