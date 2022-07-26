В Министерстве иностранных дел России не стали исключать возможность введения запрета со стороны Евросоюза на выдачу шенгенских виз россиянам. Как считают в МИД, такое решение может быть принято «в случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами-членами Шенгенского соглашения».
Директор консульского департамента МИД РФ — о возможном запрете на выдачу россиянам шенгенских виз, выдержка по ТАСС:
Министерство [иностранных дел России] внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, воспринимаем их соответственно.
Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами-членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии.
Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами.
Напомним, накануне власти Финляндии сообщили, что не намерены вводить запрет на выдачу виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позже в этот же день парламентские партии страны выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России. Одновременно с этим российские туроператоры готовили туры в Европу с транзитом через Финляндию, Эстонию и Латвию.
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