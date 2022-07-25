18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз российским туристам

Поделиться:

Парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам из-за ситуации на территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на финские СМИ.

Shutterstock.com

Это предложение готовы поддержать социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр».

Глава социал-демократической партии Антти Линдтман сообщила, что «есть достаточные основания для того, чтобы правительство быстро рассмотрело вопрос о прекращении выдачи виз российским туристам». А зампред Национальной коалиционной партии (НКП) Юкки Копра считает, что «текущая ситуация ослабляет действия санкций [ЕС] и противоречит их целям».

Ранее власти Финляндии сообщили, что не намерены прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза.

А российские туроператоры начали готовить туры в Европу с транзитом через Финляндию, Эстонию и Латвию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: