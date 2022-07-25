Ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз российским туристам

Это предложение готовы поддержать социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр».

Глава социал-демократической партии Антти Линдтман сообщила, что «есть достаточные основания для того, чтобы правительство быстро рассмотрело вопрос о прекращении выдачи виз российским туристам». А зампред Национальной коалиционной партии (НКП) Юкки Копра считает, что «текущая ситуация ослабляет действия санкций [ЕС] и противоречит их целям».

Ранее власти Финляндии сообщили, что не намерены прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза.

А российские туроператоры начали готовить туры в Европу с транзитом через Финляндию, Эстонию и Латвию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).