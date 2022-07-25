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Туроператоры планируют запустить туры в Европу через Финляндию и Эстонию

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Российские туроператоры готовят туры в Европу с транзитом через Финляндию, Эстонию и Латвию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Shutterstock.com

«Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров», — рассказали в организации.

Также туристические организации планируют предлагать путешественникам забронировать туры в Финляндию и Эстонию в рублях или оплатив с российских банковских карт. Подобные пакетные предложения готовят в PAC Group и в «Русском Экспрессе». Помимо этого, туроператоры готовятся помогать туристам с бронированием наземных и других услуг в Финляндии и Эстонии, в том числе, на зимний период.

Напомним, власти Финляндии не намерены прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза.

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