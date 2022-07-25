Власти Финляндии не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам

По словам министра корпоративного управления Тютти Туппурайнен, Финляндия в настоящее время не готовит свои собственные санкционные меры в отношении России — власти страны работают над этим вопросом вместе с партнерами из ЕС.

В таких условиях Финляндия не собирается прекращать выдачу россиянам туристических виз, хотя некоторые депутаты и исследователи критикуют россиян, отдыхающих в Финляндии и переезжающих через Финляндию в другие страны Европы.

Решение Финляндии разрешить въезд россиянам затрагивает и другие страны. В частности, несмотря на запрет на въезд, россияне могли путешествовать в Эстонию по визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения — в том числе Финляндией.

«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям», — резюмировала Туппурайнен.