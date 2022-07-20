Росавиация изменила алгоритм допуска авиакомпаний к международным перелетам

Согласно новой редакции временного алгоритма, членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска к международным перелетам будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии.

Как отмечают в Росавиации, данная мера направлена на выполнение поручения президента Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 миллионов пассажиров.

«Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения Российской Федерации в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений», — резюмируют в ведомстве.

Напомним, 24 февраля Росавиация ограничила полеты в ряд аэропортов на юге России. Позже режим ограничения неоднократно продлевался: в крайный, 24-й по счету до 03:45 по московскому времени 24 июля.

В свою очередь Министерство транспорта России не исключает возможного оттока отечественных пилотов за рубеж и, как следствие, дефиит летного состава. По пессимистическому прогнозу ведомства, к 2025 году безработица грозит каждому второму пилоту.

Об этом также говорил экс-глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков, отмечая, что пилотов возьмут не во все страны. Так, прием может начать Китай, но только после того, как начнет восстанавливать перевозки. В Европу же «теперь им [пилотам] путь заказан, хотя и раньше там их особо не ждали». У оставшихся пилотов, по мнению экс-главы «Победы», упадет налет — «соответственно, упадет заработок».