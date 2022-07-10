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Стало известно, сколько доходов потеряет Кипр из-за отсутствия российских туристов

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Кипр лишится более 600 млн евро из‑за отсутствия в летний сезон российских туристов на курортах страны. Об этом пишет газета L’Espresso со ссылкой на местные власти.

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По данным издания, поток отдыхающих из России существенно снизился, а экономическое положение страны начало ухудшаться. До прекращения авиасообщения между странами туристы из России тратили здесь больше денег по сравнению с другими.

Как отметил председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус, «маленький остров платит несоразмерную цену» за санкции против России в отличие от других европейских стран. «Туристы, которых мы не пускаем на остров, отправятся в соседнюю Турцию, страну, которая почти пятьдесят лет оккупировала северную часть Кипра», — добавил он.

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