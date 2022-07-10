Стало известно, сколько доходов потеряет Кипр из-за отсутствия российских туристов

По данным издания, поток отдыхающих из России существенно снизился, а экономическое положение страны начало ухудшаться. До прекращения авиасообщения между странами туристы из России тратили здесь больше денег по сравнению с другими.

Как отметил председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус, «маленький остров платит несоразмерную цену» за санкции против России в отличие от других европейских стран. «Туристы, которых мы не пускаем на остров, отправятся в соседнюю Турцию, страну, которая почти пятьдесят лет оккупировала северную часть Кипра», — добавил он.