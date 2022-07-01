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Сколько российских самолетов арестовали за рубежом? Рассказал глава Минтранса

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За рубежом арестованы 77 российских самолетов на сегодняшний день. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

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Изначально министр сообщил о 78 самолетах, но один из них получилось вернуть. «Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня... машин 77. Нам одну машину удалось вернуть», — цитирует Савельева РИА Новости.

Также глава Минтранса уточнил, что в настоящий момент Россия имеет 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских. «В целом ситуация нормальная... Парк достаточно большой», — рассказал он.

Напомним, ранее спецпредставитель Путина Иванов рассказал, на сколько лет хватит запасов самолетов в России. По его словам, дефицит может возникнуть уже через три-четыре года.

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