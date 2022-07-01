Сколько российских самолетов арестовали за рубежом? Рассказал глава Минтранса

Изначально министр сообщил о 78 самолетах, но один из них получилось вернуть. «Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня... машин 77. Нам одну машину удалось вернуть», — цитирует Савельева РИА Новости.