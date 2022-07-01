Спецпредставитель Путина Иванов рассказал, на сколько лет хватит запасов самолетов в России

Запасы авиационной и дорожной техники в России могут закончиться через три-четыре года. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Правильно было упомянуто [вице-премьером Маратом Хуснуллиным], три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники, других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года», —отметил Иванов.
Он также подчеркнул, что в России необходимо заменить «только ключевые технологические цепочки», с помощью которых создают эффективную технику.
Напомним, ранее пять компаний получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие выпускать запчасти для перешедших в пользование России иностранных Airbus и Boeing.
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