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Спецпредставитель Путина Иванов рассказал, на сколько лет хватит запасов самолетов в России

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Запасы авиационной и дорожной техники в России могут закончиться через три-четыре года. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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«Правильно было упомянуто [вице-премьером Маратом Хуснуллиным], три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники, других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года», —отметил Иванов.

Он также подчеркнул, что в России необходимо заменить «только ключевые технологические цепочки», с помощью которых создают эффективную технику.

В России не на чем будет летать? Запад забирает самолеты? Рейсов станет меньше? Билеты подорожают?

Напомним, ранее пять компаний получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие выпускать запчасти для перешедших в пользование России иностранных Airbus и Boeing.

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