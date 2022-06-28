В Петербурге планируют ввести туристический сбор

«Помощь нужна от депутатов Законодательного собрания и Государственной думы, [чтобы] дать возможность Санкт-Петербургу взимать туристический сбор», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что вопрос поднимался и ранее, но пандемия не позволила принять это решение. Отмечается, что, получив право на сбор туристического платежа, власти Петербурга не обязательно сразу им воспользуются.

«Когда мы его примем, это вопрос непосредственно региона, но такая возможность должна быть, мы так договаривались с правительством РФ», — сказал губернатор.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев добавил, что у города «должны быть все инструменты в руках»: «Вызовы проходят, но развитие инфраструктуры необходимо».

Запустить туристический сбор в Петербурге планировали еще с 1 января 2020 года. Тогда предполагалось, что на первом этапе ставка сбора не превышала бы 2% от стоимости проживания.

Напомним, в 2019 году президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов. Сбор планировали взимать только с иностранцев, хотели собирать по 100 рублей в сутки.