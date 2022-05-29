Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 6 июня

Росавиация уже в 16-й раз продлила временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России. Запрет будет действовать до 3:45 по московскому времени 6 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.
До этого числа полеты не будут осуществляться в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом российским авиакомпаниям предлагают использовать в качестве альтернативы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Полеты в ряд аэропортов на юге России были впервые ограничены 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на территории Украины. Позже режим ограничения был продлен.
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