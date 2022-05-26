Петербуржцы могут столкнуться с дефицитом билетов на поезд до Крыма

«Если плацкартные билеты еще можно как-то поймать, то купейных нет совсем — места проданы на 1,5 месяца вперед», — подтверждает исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Попасть на самолете на юг России пока не получится. Временное ограничение полетов действует до 31 мая. Вероятнее всего, его будут продлять снова. Основным и доступным способом попасть в Крым остается железная дорога.

Из-за сложившейся ситуации с перевозками АТА направил в правительство РФ письмо, в котором просит дополнить железнодорожное сообщение с полуостровом силами РЖД. «Крым — это прежде всего семейный отдых, поэтому нужда именно в купейных составах, потому что люди все-таки привыкли к комфортной перевозке», — говорит Наталия Осипова.

Она добавляет, что заметного падения спроса на крымское направление нет. Рейсовые автобусы явно уступают поездам по уровню комфорта, а отправится в путешествие на собственном автомобиле могут не все.

Ранее на проблему перевозок обратил внимание президент Владимир Путин. Он попросил обсудить эту тему руководителя РЖД Олега Белозерова и министра транспорта Виталия Савельева.

Напомним, РЖД планируют запустить не менее 250 дополнительных рейсов поездов на юг России в летний сезон. Ранее Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юг России. Он будет действовать до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. А курсирование сезонных поездов «Таврия» из Петербурга в Евпаторию возобновляется. Первый рейс отправится уже 26 мая.