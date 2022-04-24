Турция закрыла небо для российских самолетов, которые направляются в Сирию

Турция закрыла воздушное пространство для военных и гражданских российских самолетов, которые направляются в Сирию. Об этом рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.
По его словам, разрешение на полеты для самолетов России действовало в течение трех месяцев. Его срок подошел к концу в апреле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил об этом президенту России Владимиру Путину, отметил министр.
Также Чавушоглу добавил, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы». При этом он заявил, что Турция не участвует в санкция против России. Для ведения бизнеса российским компаниям нужно соблюдать законы и нормы международного права, подчеркнул Чавушоглу.
Напомним, в Турции создали новую авиакомпанию Southwind, которая будет заниматься перевозкой российских туристов на курорты страны. Авиакомпанию запустили, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию». Первые рейсы запланированы на конец мая.
Затем в Турции согласовали открытие еще одной авиакомпании, которая будет перевозить российских туристов. Вот что о ней известно сейчас.
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