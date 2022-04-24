Турция закрыла небо для российских самолетов, которые направляются в Сирию

По его словам, разрешение на полеты для самолетов России действовало в течение трех месяцев. Его срок подошел к концу в апреле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил об этом президенту России Владимиру Путину, отметил министр.

Также Чавушоглу добавил, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы». При этом он заявил, что Турция не участвует в санкция против России. Для ведения бизнеса российским компаниям нужно соблюдать законы и нормы международного права, подчеркнул Чавушоглу.