Уход Booking.com, нехватка IKEA и борьба за клиента: как санкции меняют жизнь отелей и хостелов

В Петербурге начинается высокий туристический сезон: стартовала навигация на реках и каналах, впереди — майские праздники, сезон белых ночей и Петербургский международный экономический форум. Между тем отельеры стоят перед серьезным вызовом — им предстоит работать в новых реалиях: без популярнейшего сервиса бронирования номеров Booking.com, при скачущем валютном курсе и растущей инфляции. И это при том, что отрасль еще не полностью оправилась от потрясений двух коронавирусных лет. Как они будут приспосабливаться к этой ситуации и что может поменяться для постояльцев? Разбираемся в нашем материале.
Вечером 4 марта стало известно, что популярнейший сервис бронирования гостиниц Booking.com перестал показывать отели на территории России. Почти одновременно о приостановке работы в России и Белоруссии объявила одна из крупнейших мировых платформ краткосрочной аренды жилья Airbnb.
Для ряда российских отельеров произошедшее стало ударом, ведь именно эти сервисы обеспечивали им основной приток гостей. «Многие отели, в особенности небольшие, апартаменты были заточены на эти сервисы, — объясняет Сергей Данильченко, управляющий партнер Hotel Advisors, — для многих с Booking.com было связано до 90%—95% бизнеса. Сейчас им резко приходится перестраиваться, рассматривать те площадки и каналы, на которые раньше не обращали внимание. Глядя на отельные чаты [в мессенджерах], было видно, как первоначально возник хаос».
Как рассказывает в беседе с «Собака.ru» Сергей Морев, директор сети бюджетных отелей «Друзья», уход с рынка западных сервисов привел к заметному падению объемов продаж. «Частично оно было замещено прямым бронированием [через сайт гостиниц], но в целом продажи упали где-то на 15—20%», — уточняет он. Анна Петренко, директор по продажам и маркетингу Гранд Отеля «Европа», также рассказывает, что на прямые каналы привлечения клиентов (в частности сайт и соцсети) легла дополнительная нагрузка. Задачу усложнил вынужденный уход гостиницы из Instagram* и Facebook*. «[Теперь перед нами] стоит задача наращивания лояльной аудитории в новом telegram-канале [отеля]», — поясняет она.
«Мы наблюдаем увеличение потока бронирования через официальный сайт, а также через российские аналоги [Booking], в первую очередь через "Островок"», — сообщают в отеле «Лотте Отеле». И все же, говорят участники рынка, российские сервисы пока не могут обеспечить такого же притока гостей, как ушедший из РФ мировой гигант. «Доля Booking [в бронировании наших номеров] составляла около 65%. Мы подключили 4 альтернативных канала, которые, на наш взгляд, имеют все шансы на полное замещение Booking на российском рынке. Но за первый месяц работы они смогли взять на себя только 30%», — отмечает Екатерина Андреева, директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и «Англетер».
Впрочем, на этом проблемы с российскими площадками не заканчиваются. «Все стремительно побежали к ним, но с таким наплывом они просто не справляются, — сетует Алена Енова, руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу, — ты можешь загрузить фотографию в свой профиль, а обрабатываться она будет две недели. Ты заявляешь двухместный номер, а он по ошибке высвечивается на сайте как четырёхместный, исправление и донесение верной информации для гостей тоже занимает дни. Очень много сил, времени и нервов уходит на это».
«Придется вновь распределять бронирования вручную»
Современный отель зависит не только от онлайн-платформ, но и от внутреннего специализированного ПО. С его помощью кодируются электронные ключи, распределяются между жильцами номера, отлеживается выручка и мониторятся цены у конкурентов. Многие из этих программ разрабатываются компаниями, которые также покинули российский рынок за последний месяц. С оплатой других сервисов возникнут проблемы из-за ограничений на переводы и работу российских карт за рубежом.
Если до 31 декабря (когда истекают годовые подписки многих продуктов) не найти замену, крупные гостиницы окажутся в затруднительном положении. «Не исключен вариант развития событий, когда придется вновь распределять бронирования вручную. Я, конечно, немного утрирую, но это не невозможно», — говорит член правления Российского союза туриндустрии, советник генерального директора Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили.
Эта проблема затронет в основном крупные отели, уверена Алена Енова из «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья». «[Для небольших отелей] у нас есть хорошие российские решения», — считает она.
«Для иностранных брендов эта ситуация также создает проблемы. Практически у всех сетевых отелей есть корпоративный инструментарий, с которым они обязаны работать. Теперь он может оказаться недоступен, а у кого-то уже не отключен. Что-то получится заменить, а что-то нет. С точки зрения продажи номеров, думаю, варианты есть – несетевые отели как-то работают без заграничного ПО. Возможно, кто-то найдет способ платить иностранным компаниям, возможно, будут искать альтернативы на азиатском рынке», — добавляет Сергей Данильченко, управляющий партнер Hotel Advisors.
«Казалось бы, банальные вещи»
Если трудности с программным обеспечением грозят возникнуть в будущем, то санкции, повышение цен, уход некоторых производителей с рынка чувствуются уже сейчас. «Казалось бы, банальные вещи: например, возникают сложности с кофе, потому что многие поставщики и производители прекратили работу в России. Подорожали овощи, фрукты, даже из сопредельных стран. Я с ужасом думаю, что будет, если закроют доступ к косметике, которую мы используем в отеле для гостей», — высказывает беспокойство Виктория Шамликашвили из Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo.
«Подскочили [в цене] все моющие средства. К примеру, мы контролировали, чем стирали наше белье, и в прачечных, с которыми мы работали, сразу заметно выросли цены», — сетует Сергей Морев из сети отелей «Друзья».
«Мы понимаем, что большие перемены ожидают карту вин, что-то явно будет меняться в ассортименте шампанского», — отмечает генеральный менеджер отеля Кемпински Мойка 22 Оливер Кун. «Что касается еды, наш шеф-повар уже несколько лет внимательно следит за развитием фермерских хозяйств Ленинградской области и отбирает лучшие продукты местных производителей. Безусловно, уход некоторых брендов потребовал обратиться к использованию продуктов российских производителей, в данный момент мы продолжаем изучать возможности российских поставщиков», — добавил он.
Также на положение вещей влияют и скачки курсов валют, которые наблюдались с конца февраля по середину апреля. «Себестоимость номеров и ресторанного продукта растет, однако мы сейчас активно увеличиваем свою базу поставщиков с упором на Российских партнеров и мы надеемся, что можем частично компенсировать рост цен, связанный с курсовыми колебаниями», — отметила Екатерина Андреева из отелей «Астория» и «Англетер».
Отдельные сложности влечет за собой уход из России магазинов ИКЕА, в которых закупались посуда, мебель, зачастую постельное белье и кухонная утварь для многих хостелов и мини-отелей. «Если мы говорим про запуск объектов, действительно IKEA была важным поставщиком. Те же матрасы, чашки. Было очень удобно: приехал, закупил, уехал. Сейчас многим приходится частями все искать, смотреть других поставщиков», — объясняет Алена Енова из «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья».
Кадровые противоречия
Если по многим вопросам опрошенные редакцией эксперты и участники рынка оказались солидарны, то вот ситуацию на рынке труда они оценивают диаметрально противоположным образом. «Рынок труда в городе совсем замер. Несмотря на очень интересные и выгодные вакансии отеля, спроса практически нет», — говорит Екатерина Андреева из отелей «Астория» и «Англетер».
В свою очередь Анна Петренко из «Европы», напротив, не видит сложностей в этом вопросе. «Дефицита кадров нет, ситуация на рынке стабильная», — заключает она.
Сергей Морев в свою очередь даже говорит, что возникший кризис привел к тому, что ему удалось удержать сотрудников, которые подумывали о смене работы. «Несколько человек, которые заранее предупредили о намерении уйти, в итоге передумали», — отметил он.
Окно бронирования
Как рассказывает Валентин Микляев, генеральный директор облачной системы управления гостиницами Bnovo, количество гостей в российских отелях сейчас находится на уровне марта 2021 года. «Мы не наблюдаем серьезных изменений, все в пределах погрешности 1—4%», — говорит он.
При этом Микляев отмечает, что в самое последнее время наметилась тенденция к росту окна бронирования. «Количество бронирований на будущее возросло, что, скорее всего, связано с опасениями людей относительно роста цен, тем не менее для гостиничной отрасли это некий позитив», — заключает он.
Положительную динамику видят и в Кемпински Мойка 22. «В преддверии лета, сезона белых ночей в Петербурге уже наблюдается положительная динамика в увеличении бронирований номеров», — говорит генеральный менеджер отеля Оливер Кун.
И все же более половины броней в российских отелях все равно совершается в диапазоне от 1 до 4 суток до поездки. «В такой ситуации строить долгосрочные прогнозы сложно, — говорит Анна Петренко из «Европы», — исключение составляют большие мероприятия и майские праздники. На них мы ожидаем, возможно, даже больший спрос, чем в прошлом году, в связи с тем, что еще больше наших соотечественников не смогут выехать за границу».
«Скорее всего, пойдем по пути Китая»
Валентин Микляев из Bnovo говорит о том, что отрасль ждут масштабные изменения. При этом он думает, что многие из них будут позитивными. «Скорее всего, пойдем по пути Китая, когда будет отсутствовать лидерство одного игрока, такого, каким был Booking, на рынке будет 4—5 крупных систем бронирования. Процессы будут автоматизироваться, будут появляться качественные российские программные инструменты, а отели вынуждены будут поднимать уровень профессионализма, предлагая все более привлекательный продукт для гостей», — считает он.
Скорее позитивно смотрит на будущее и Сергей Морев из сети «Друзья», во всяком случае в том, что касается бюджетных вариантов размещения. «Эконом сегмент наиболее безболезненно переживал все предыдущие кризисы. Сейчас мы тоже чувствуем некое падение, нам сложно, но я с оптимизмом смотрю, что мы переживем эти сложности легче, чем другие отели», — заключает он.
Виктория Шамликашвили из Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo говорит, что все будет зависеть от геополитики. «Если мы увидим прекращение острой фазы происходящего, то есть шанс, что мы достаточно быстро переформатируем свою экономическую модель и начнем приспосабливаться к сложившимся условиям, пока же мы даже не понимаем, где находимся. Нашему рынку удалось пережить пандемию без серьезных потрясений, закрытий и консолидаций, но сейчас это не исключено», — считает она.
Также не без опасений говорит о перспективах отрасли Алена Енова из «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья». «Я не удивлюсь, если даже к этому сезону отели будут не открываться, а закрываться, ведь если ты не успел подключиться к российским сервисам бронирования - тебя не находят, а аренду платить надо, зарплату надо, трат огромное множество, а кубышки у всех уже давно опустели. Это, конечно, крайний вариант, но ситуация непростая», — говорит эксперт.
* Соцсети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена.
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