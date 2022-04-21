Уход Booking.com, нехватка IKEA и борьба за клиента: как санкции меняют жизнь отелей и хостелов

Как рассказывает в беседе с «Собака.ru» Сергей Морев, директор сети бюджетных отелей «Друзья», уход с рынка западных сервисов привел к заметному падению объемов продаж. «Частично оно было замещено прямым бронированием [через сайт гостиниц], но в целом продажи упали где-то на 15—20%», — уточняет он. Анна Петренко, директор по продажам и маркетингу Гранд Отеля «Европа», также рассказывает, что на прямые каналы привлечения клиентов (в частности сайт и соцсети) легла дополнительная нагрузка. Задачу усложнил вынужденный уход гостиницы из Instagram* и Facebook*. «[Теперь перед нами] стоит задача наращивания лояльной аудитории в новом telegram-канале [отеля]», — поясняет она.

«Мы наблюдаем увеличение потока бронирования через официальный сайт, а также через российские аналоги [Booking], в первую очередь через "Островок"», — сообщают в отеле «Лотте Отеле». И все же, говорят участники рынка, российские сервисы пока не могут обеспечить такого же притока гостей, как ушедший из РФ мировой гигант. «Доля Booking [в бронировании наших номеров] составляла около 65%. Мы подключили 4 альтернативных канала, которые, на наш взгляд, имеют все шансы на полное замещение Booking на российском рынке. Но за первый месяц работы они смогли взять на себя только 30%», — отмечает Екатерина Андреева, директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и «Англетер».

Впрочем, на этом проблемы с российскими площадками не заканчиваются. «Все стремительно побежали к ним, но с таким наплывом они просто не справляются, — сетует Алена Енова, руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу, — ты можешь загрузить фотографию в свой профиль, а обрабатываться она будет две недели. Ты заявляешь двухместный номер, а он по ошибке высвечивается на сайте как четырёхместный, исправление и донесение верной информации для гостей тоже занимает дни. Очень много сил, времени и нервов уходит на это».