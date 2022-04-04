«Аэрофлот» объявил о снижении цен на перелеты по всем российским направлениям на 30-35%

Условия распространяются на собственные рейсы «Аэрофлота», а также на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора», которые выполняются под кодом SU, сообщили в компании.

В акции участвуют самые популярные тарифы эконом-класса с багажом и без него. Скидка будет действовать на все прямые перелеты между Москвой, Петербургом, Красноярском, Хабаровском, Владивостоком и городами России. Также возможна комбинация тарифов для транзитного перелета между городами РФ через Москву, Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних авиарейсах. Она будет действовать с апреля по октябрь. Также он поручил возместить россиянам деньги за отмененные авиарейсы. Это коснется как внутренних, так и международных маршрутов.