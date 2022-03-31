Путин поручил запустить программу кэшбека за авиабилеты на внутренних рейсах

«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — заявил глава государства.

В поручении речь идет о перелетах в самый активный период, который начинается с апреля и длится до октября.

«Объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом. А число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее 100 миллионов человек», — добавил Путин.

Напомним, Владимир Путин поручил возместить россиянам деньги за отмененные авиарейсы. Это коснется как внутренних, так и международных маршрутов.