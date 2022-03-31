Путин поручил возместить россиянам деньги за отмененные авиарейсы

«Многие рейсы, на которые граждане уже купили билеты, отменены. Как по международным, так и по внутренним маршрутам. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу. Потому что многие маршруты просто закрыты. Мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты. Поэтому нужно выдать деньги, прошу Правительство в сжатые сроки запустить такой механизм», — сказал Путин.

Также на совещании президент поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах с апреля по октябрь.

«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты, прошу правительство запустить масштабную программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — сказал глава государства.

Напомним, Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юг России. Он будет действовать до 03:45 по московскому времени 7 апреля.