Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российский реестр

Официальный представитель авиакомпании «Россия»

О переводе самолетов в российский реестр, цитата по ТАСС:

Авиакомпания «Россия» перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами.

Воздушные суда авиакомпании «Россия» имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. Лайнеры «России» соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки. Для выполнения технических работ привлекается только квалифицированный и сертифицированный персонал.