Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российский реестр

Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов, находящихся в парке перевозчика, в российский реестр. Это в том числе Airbus A319/320 и Boeing.
О переводе самолетов в российский реестр, цитата по ТАСС:
Авиакомпания «Россия» перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами.
Воздушные суда авиакомпании «Россия» имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. Лайнеры «России» соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки. Для выполнения технических работ привлекается только квалифицированный и сертифицированный персонал.
На сегодняшний день в парке «России» 125 самолетов. Кроме отечественного Sukhoi SuperJet 100, перевозчик использует Airbus A319/320, а также Boeing 737, 777 и 747.
После начала «специальной военной операции» в Украине и введения санкций против России отечественная авиация приступила к радикальному изменению условий работы. В частности, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Свой прогноз о дальнейшем функционировании отрасли авиаперевозок в России дал экс-глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков. Публикуем главные тезисы.
Комментарии (0)