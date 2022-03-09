Великобритания объявила уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство страны

«Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство Ее Величества может задерживать эти самолеты. Мы задушим способность друзей Путина продолжать жить нормальной жизнью, пока гибнут тысячи невинных людей», — написал Шэппс в своем Twitter. К твиту он прикрепил скан соответствующего постановления Департамента транспорта Великобритании.

После начала «специальной военной операции» на территории Украины власти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Параллельно ЕС ввел санкции, запрещающие поставки в Росси гражданских самолетов и запчастей к ним, а также обязывающие лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.