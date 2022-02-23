В европейских странах хотят запретить въезд российских путешественников. Вот о каких государствах идет речь

Из-за новых санкций Европейского союза против России жителям страны будет крайне затруднительно отправиться путешествовать в Польшу. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции, передает РИА Новости.
По словам главы государства, санкции в отношении России «должны быть очень мощными». «Я, как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России», — цитирует его агентство.
Также возможность запретить въезд россиянам рассматривают власти Латвии. Так, глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс призвал ввести санкции в отношении всех граждан России. В частности, он предложил прекратить выдачу гражданам России туристических виз ЕС, передает латвийская газета NRA.lv.
По мнению главы комиссии сейма Латвии, российское общество поддерживает политику Кремля —70 процентов населения признают НАТО агрессором и эскалатором ситуации. «Если это позиция широкой общественности в России, то она никак не стыкуется с тем, что они едут отдыхать в агрессивные страны», — прокомментировал Колс.
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Они коснутся российских элит, их семей, банков, а также суверенного долга. Также власти Японии, Австралии и Канады ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.