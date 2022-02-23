В европейских странах хотят запретить въезд российских путешественников. Вот о каких государствах идет речь

Также возможность запретить въезд россиянам рассматривают власти Латвии. Так, глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс призвал ввести санкции в отношении всех граждан России. В частности, он предложил прекратить выдачу гражданам России туристических виз ЕС, передает латвийская газета NRA.lv.

По мнению главы комиссии сейма Латвии, российское общество поддерживает политику Кремля —70 процентов населения признают НАТО агрессором и эскалатором ситуации. «Если это позиция широкой общественности в России, то она никак не стыкуется с тем, что они едут отдыхать в агрессивные страны», — прокомментировал Колс.