Крым: где отдыхать летом в России? Советуют Юлия Матвиенко, Павел Швец, Михаил Тевелев и другие

Закрытые границы этим летом открыли для меня Крым. До этого я была здесь только в далеком детстве, поэтому ехала как впервые. Друзья рекомендовали остановиться в «Крымском бризе», Mriya, Villa Elena или Palazz, но мы решили арендовать дом на южном берегу Крыма, недалеко от Алупки — в нем и провели три недели.

За созерцанием прекрасного нужно ехать на мыс Фиолент. Арендовать катер в Балаклаве, дойти до пляжа Баунти с водой цвета бирюзы и отвесными белыми скалами и провести там целый день. С собой возьмите местные волшебные устрицы на ферме в Ласпи.

Форосская церковь. Крымское чудо света находится на отвесной Красной скале и словно парит в облаках. Еще возле храма обустроена смотровая площадка с одним из лучших видов на полуострове.

Лавандовые поля Крыма не хуже, чем в Провансе! Ищите их в деревне Тургеневка по дороге в Бахчисарай. Главное, успеть посмотреть до сбора — в конце июля лаванду скашивают.

Гора Ай-Петри. Попасть на вершину можно на фуникулере, пешком по Боткинской тропе (это займёт порядка 3-4х часов), либо на машине по горному серпантину — это точно того стоит.

Ужинать отправляйтесь в ресторан «Золотая Балка» в Балаклаве и с видом на виноградники провожайте закатное солнце под бокал шампанского.