Крым этим летом автоматически забирает гран-при по количеству пляжных фото — за неимением альтернативы на полуостров отправились даже профессиональные обитатели южного побережья Франция. И не пожалели! Мы выяснили у наших героев, почему отдых на Черном море (а также крымские устрицы и шампанское) — это то, что вам нужно этим летом и всегда-всегда!
Крым: где отдыхать летом в России? Советуют Юлия Матвиенко, Павел Швец, Михаил Тевелев и другие
Закрытые границы этим летом открыли для меня Крым. До этого я была здесь только в далеком детстве, поэтому ехала как впервые. Друзья рекомендовали остановиться в «Крымском бризе», Mriya, Villa Elena или Palazz, но мы решили арендовать дом на южном берегу Крыма, недалеко от Алупки — в нем и провели три недели.
За созерцанием прекрасного нужно ехать на мыс Фиолент. Арендовать катер в Балаклаве, дойти до пляжа Баунти с водой цвета бирюзы и отвесными белыми скалами и провести там целый день. С собой возьмите местные волшебные устрицы на ферме в Ласпи.
Форосская церковь. Крымское чудо света находится на отвесной Красной скале и словно парит в облаках. Еще возле храма обустроена смотровая площадка с одним из лучших видов на полуострове.
Лавандовые поля Крыма не хуже, чем в Провансе! Ищите их в деревне Тургеневка по дороге в Бахчисарай. Главное, успеть посмотреть до сбора — в конце июля лаванду скашивают.
Гора Ай-Петри. Попасть на вершину можно на фуникулере, пешком по Боткинской тропе (это займёт порядка 3-4х часов), либо на машине по горному серпантину — это точно того стоит.
Ужинать отправляйтесь в ресторан «Золотая Балка» в Балаклаве и с видом на виноградники провожайте закатное солнце под бокал шампанского.
Воспользовавшись своим непредвзятым взглядом коренного крымчанина, даю вам некоторые наводки! Но для того, чтобы оценить эту красоту в спокойствии, не попадая в вавилонское столпотворение с аудио сопровождением всех диалектов необъятной Родины, езжайте туда в сентябре! К тому же, бархатный сезон на то и бархатный — погода тоже порадует.
Поселок «Новый свет» (к слову, раньше носил имя «Парадиз»). Бывшее имение Князя Голицына, того самого, чью фамилию вы часто видите на полках магазинов на этикетках игристого. Must visit! Начните с причала: возьмите лодку и плывите на «Царский пляж», оттуда, через можжевеловую рощу выходите на «тропу Голицына», по пути знакомясь со знаменитыми гротами. А завершение пути можно отпраздновать на заводе шампанских вин «Новый свет», распив бутылку коронационного игристого. Местные называют его шампанским, потому что производство налажено именно по классической, французской технологии. А вообще, не пропустите дегустацию самых интересных сортов и экскурсию по заводу!
Сразу скажу, что употребление местного вина и посещение винных заводов — неплохая традиция. Крым благодаря климату и ландшафту один из лучших винодельческих регионов постсоветского пространства, чем просто грех не воспользоваться! Массандра, Архадерессе в Солнечной долине, Золотая балка и другие — можете смело записываться на дегустации. Весело и вкусно, как в Макдоналдсе!
Я не советовал бы придаваться гастрономическими изыскам в Крыму, гораздо лучше пробовать что-то аутентично-южное и простое! Поэтому припас для вас парочку крамольно-фантастических вариантов: кафе «Оазис» с самыми лучшими чебуреками и янтыками (те же чебуреки, но прожаренные на сухой сковороде) и кафе «Кит и леший» (почему именно эти герои в названии не ясно, ну да ладно) с вкуснейшими люля-кебабами размером с Аппенинский полуостров, не меньше! Не ждите супер интерьеров и официантов в шелках, но требуйте традиционного гостеприимства и еды, приготовленной от души и из лучших южных продуктов!
Симеиз до революции считался одним из самых престижных буржуазных курортов. Огромное количество заброшенных княжеских вилл и графских усадеб — ощущение, что попал на Титаник, который вот-вот снова засверкает на Атлантических водах своими металлическими непробиваемыми бортами... Находкой для туриста будет санаторий «Лига морская» — пансионат 1913 г. постройки, также как и все остальное в Симеизе, сохранивший фрагменты былой роскоши.
Бывший пансионат «Дружба», сейчас — «Курпаты», сошедший к нам прямиком с обложки известного ташеновского издания о советском конструктивизме! Интересующимся архитектурой — маст!
Балаклава: яхты, устрицы, которые можно купить прямо у рыбаков (советую, не забывать про лимонный сок), игристое «Золотая балка» прямо на берегу и полное ощущение, что ты на Комо (вспоминаем опять про импортозамещение). Недалеко — мыс Фиолент! Прекрасен как с берега, так и с воды! Яхту на прокат можно взять в яхт-клубе Балаклавы (не забывайте торговаться).
Кадыковский карьер — водохранилище в форме сердца исполняет все желания влюбленных, но это не точно. Важно найти удачный ракурс, чтобы на фото точно получилось сердце, а не что-нибудь другое.
Кояшское розовое озеро — фантастика! Новый шедевр Крыма, потому что розовым оно стало совсем недавно (загуглите!). Глянцевая поверхность, соляные айсберги... Смотреть и фотографировать!
Мыс Тарханкут — крайняя южная точка Крыма. Природа и чистейшая вода в очередной раз распахнут ваши глаза на истину. Для развлечений там есть «чаша любви» — маленькая голубая лагуна. Но предупреждаю: там очень многолюдно! Зато есть небольшой пляж-камень рядом, там людей нет вообще!
Ну и напоследок, что везти из Крыма: вина, местную косметику (соли для ванн, кремы, вариантов сотни), крымские чаи и травяные сборы! Ну и загар не забудьте!
Павел Швец
Основатель винодельческого хозяйства Uppa Winery
Надо понимать, что в Крыму нет высокой гастрономии, к которой привыкли гости Москвы и Петербурга. Здесь я напишу о местах, которые нравятся лично мне.
Burger Gourmet на площади Ушакова находится в подвале здания. Ребята готовят лучшие на полуострове бургеры из мраморной говядины, для веганов — бургер с халуми. У них же есть точка на улице Юмашева: подают супермягкую булочку бриошь и интересные варианты хот-догов — например, с вегетарианской сосиской.
Krong’s бар крафтого пива. Единственное место в Севастополе, похожее на нормальный пивной бар, как мы привыкли видеть в Москве, Петербурге и Европе. Ребята играют концерты, готовят отличные закуски и наливают.
Каралез. Аутентичный ресторан татарской кухни, но иногда в меню можно встретить такие блюда как том-ям, который у них кстати получается лучше, чем в ресторанах с уклоном на азиатскую кухню. Находится в живописном месте в поселке Залесное, у скалы, рядом озеро, в котором плавает утка Патриция. Беседки, топчаны, чебуреки и чак-чаки. Все в лучших традициях. Алкоголя нет, но разрешают приносить с собой — где еще такое встретишь.
Легенда. Ресторан, основанный бывшим летчиком Владимиром, который очень щепетильно относится к приготовлению блюд. Здесь лучше резервировать стол заранее, так как ресторан расположен около обзорной площадки бухты Ласпи.
Я бы посоветовал поездить по винодельням. Например, у нас здесь, в селе Родном, уже более 13 предприятий. Скоро будет винная дорога, указатели уже готовы! Много виноделов, готовых показать свой продукт.
На полуострове очень классные пещерные города: Мангуп Кале, Эски Кермен, Чуфут Кале. Любителям долгих пеших прогулок и невероятных видов посвящается.
Севастопольская тропа — мой любимый отрезок от бухты Ласпи до Балаклавы. Займет такой путь весь день, но красота фантастическая: скалы, зелень и лазурь.
Я начала знакомство с Крымом с вина и виноградников — и вам настоятельно советую. Мой отец родился в Севастополе, был капитаном атомной подлодки, а потом больше десяти лет неожиданно для всех делал игристое. Но тянет меня в Крым не только поэтому. Пять лет назад за мечтой на полуостров поехали близкие мне люди. Они купили земли под виноградники и открыли несколько ресторанов. В том числе Wine Room, где и проходила премьера их первого вина — рислинга Belmas Winery. Если вы настоящий романтик, ищущий необычных приключений, ребята организуют ужин со свежайшими устрицами и фирменным рислингом на закате на Мысе Фиолент.
Исследуя крымскую гастрономию, мы были очень впечатлены работой Данилы Данилина — шефа ресторана «Циклоп». Если бы у нас был Michelin Guide, то он бы уверенно получил звезду. Обязательно бронировать заранее и, желательно, совмещать с экскурсией по винодельне. Любоваться видами на виноградники, заходящее мягкое солнце под шум цикад, наслаждаться едой из локальных продуктов и, конечно, очень качественным вином. Обязательно спросите совета сомелье, что бы такого необычного выпить. Моя рекомендация — петнат. Это игристое вино, созданное забытым дедовским способом для тех, кто любит напитки пооригинальнее.
А в Балаклаве после посещения шампанерии «Золотой Балки» рекомендую подкрепиться в ресторане Marinara, а затем взять скоростной катер или парусную лодку и пройтись несколько часов по симпатичным бухтам вокруг. Если повезет — увидите дельфинов и гарантированно получите удовольствие от купания.
Из необязательной программы: поход на лошадях вокруг Могабинских озер — тропы через лесной массив, красивые пейзажи и подъемы на холмы.
Мы жили в Mriya. Огромный отель, построенный по проекту Нормана Фостера. Футуристичное здание прямо на береговой линии галечного пляжа в окружении красивого ландшафта садов и виноградников. Сервис на самом высоком уровне, прекрасные рестораны, включая японскую чайную. Хороший SPA и профессиональный медицинский центр, а главное — чистейший пляж с пирсом, откуда разогнавшись можно прыгать «бомбочкой» в синюю прохладную воду.
Не буду перечислять основные туристические маршруты, о них вы знаете из всех путеводителей. В дополнение советую телеграм-канал «Захватывающий Крым», в котором прячутся инсайды от местных. Я, к слову, теперь в их числе: год назад переехал и создал здесь «Клуб инвесторов Крыма».
В последнее время Крым обзавелся несколькими точками на карте, где отдыхать легко и приятно. Например, Вилла Елена Hotel & Residences. Отличный отель в 20 метрах от набережной Ялты, чем-то напоминающий Ritz Carlton. Поклонникам турецкого отдыха в «Мрию». Как описать ее кратко? Там вы буквально на себе ощутите 20 млрд рублей, вложенные «Сбербанком» в строительство.
Ресторан №1 в Крыму, безусловно, «Легенда» в бухте Ласпи. Тянет на две звезды Мишлен, не меньше! Пробовать нужно все меню, но особенно карпаччо из калкана и паштет из барабульки. Цены московские и оно того стоит.
Неплохой вечерний спикизи-бар W-cafe открыли петербуржцы-переселенцы Миша Орлов и Саша Гузов. Позиционирует себя как филиал Бали в Ялте: очень душевно и совсем по-европейски. За вечер можно познакомиться со всей крымской богемой.
В ресторан «Фабрикант» в Приморском парке идут за сногсшибательной панорамой, авторским пивом и классикой австрийской кухни.
Почувствовать себя героем пасторали можно в любимом ресторане экс-президента Украины Леонида Кучмы «Горный ручей». Украинское сало в меню великолепно! Винная карта слабая, но бесподобное игристое Пино Нуар Брют Розе 2016 года от «Нового света» всегда в наличии.
Не увидеть (особенно петербуржцам) последнее наследие Российской Империи — это грех! Отмечайте на карте без вопросов: Воронцовский, Ливадийский, Массандровский дворцы.
Нам, петербуржцам, сложно угодить едой. Скажу так: не стоит искать откровений в Крыму, но и пренебрегать гастротуризмом тоже не стоит.
Вот, например, «Циклоп» — гениальный ресторан мирового уровня на винодельне Павла Швеца. Считаю, что достоин войти в ТОП-50! Представьте консоли прямо среди деревьев и фантастический вид на виноградную долину и горы. Это лучшее место для того чтобы проводить закат. Еда отличная, тонкая, винная. В сочетании с местным кокуром просто восторг! Есть небольшое но — персонал. В ресторане не было сомелье, как нам сказали, «он отошел». В Италии сомелье винного ресторана может во время сервиса только в мир иной отойти! Но даже это не портит общее впечатление. Резервировать заранее!
В Крыму масса самобытных ресторанов и кафе с крымско-татарской кухней. Маст-тейст: самса и чебурек. За первой можно отправиться в ресторан «Алие» у мыса Сарыч, а за вторым в «Шалаш» на Байдарских воротах.
Мидии, рапаны и устрицы на черноморском побережье хороши. За ними езжайте на ферму Донузлав, что на одноименном озере. Если лень ехать на Западное побережье, устриц и мидий предложат в Wine Room в Севастополе и «Маринаре» в Балаклаве. А уж попав на Южный берег Крыма, не обделите вниманием любимый «Солярис» на пляже Никита.
Когда нет желания ходить по ресторанам, тогда нужно отправиться на местные рынки — их, слава Богу, во всех районах предостаточно. Попробовать помидоры, ялтинский лук, копчености, сезонные фрукты. Меня покорил белый инжир — такого огромного я не видела никогда.
Смотреть достопримечательности идеально сентябре-октябре. Но и сейчас можно найти и те места, где нет толп туристов. Например, бутик-отель Pallasa в Ялте. Там всего 10 номеров, каждый со своим дизайном, горный воздух, сосны и тишина. Традиционный отдых у панорамного бассейна лучше совместить с походом в баню, где есть природная купель с горной водой.
Рядом с отелем находится Никитский 200-летний ботанический сад — это настоящая любовь. В Верхнем парке — пьянящий розарий и плантация хризантем, а в Нижнем — маслиновая роща, пальмы и кипарисы. Прямо через парк «Монтедор» можно спуститься к морю.
Поехав на Запад в сторону косы Беляус (эту местность еще называют крымскими Мальдивами), найдете хорошие песочные и дикие пляжи, открытое море и немного людей. Здесь же и обломки «Республики КаZантип», которые не уступают декорациям Burning Man. В этом районе обязательно испейте местного молока на которое нет аллергии даже у тех, кто не переносит лактозу. А пахнет оно полынью!
Мое личное открытие — это живописная дорога из Балаклавы в Симферополь через Бахчисарай и горный город Чуфут-Кале. Смело отправляйтесь в путешествие, захватив персики из местных садов.
Мы отдыхали в юго-западной части полуострова, под Севастополем. Сразу отмечу: отправляясь в Крым, не стоит питать себя иллюзиями относительно сервиса. Да, он там отсутствует, а цены в этом году взвинчены до предела. Но, как говорит моя подруга Алена Мельникова, каждый делает свой отпуск сам!
Чтобы избежать большого скопления людей, мы выбрали достаточно уединенный отель «Вязовая роща». Небольшая зеленая территория с частным пляжем в 15 км от Севастополя, собственный SPA и просторные люксы с видом на море — больше ничего и не надо.
Ресторан «Мекензи 1783» в Севастополе: потрясающий вид на Черное море и архитектурный символ города— памятник затопленным кораблям. Отличная кухня (работает икорный бар!) и действительно очень хороший сервис.
Исполнять «Яхта. Парус. В этом мире только мы одни» лучше всего во время морской прогулки. В бухте Балаклавы — узкой полоске моря длиной 1,5 км — открываются живописные виды. Арендовать лодку не составит труда, но, как и везде в сезон, делать это нужно заблаговременно.
Любителям мистического понравится гора Ильяс-Кая. В среднем подъем занимает 2 часа. Цель путешественников — «Храм солнца», несколько небольших гор в форме лепестков. Найдите центральный скалу — это алтарь. Взберитесь на него и, успокоив мысли, задайте вопрос или загадайте желание! Легенды гласят: для исполнения необходимо оставить частичку себя среди камней. Вы без труда найдете это место и, возможно, удивитесь тому, что кладут люди!
Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов. Смотреть архитектуру и воспетый Пушкиным «Бахчисарайский фонтан». Экскурсия в стоимость билета входит.
Вдохновившись культурой, отведайте татарской кухни в кафе «Мейхане». Все очень просто, но вкусно и недорого. А главное — колоритно: вы будете сидеть на полу на курпачах (матрасах) и опираться на подушки.
Попробуйте подняться в горы на открытых внедорожниках. Маршрут выбирайте через несколько красивых смотровых площадок к пещерному городу Чуфут-Кале. Это родовая крепость крымской правительницы Джанике. Прогуливаясь по скальным тропам, можно представить, как местные ханы боролись на этих землях за независимость от Золотой Орды.
Не раздумывая берите индивидуальную экскурсию (можно купить на официальном сайте) в Крымскую астрофизическую обсерваторию! Меня впечатлил немецкий телескоп фирмы Карл Цейс возрастом более 100 лет! А детей однозначно впечатлят кольца Сатурна, которые можно увидеть в действующий телескоп!
Алексей Сахадж
Креативный директор на Василеостровском рынке
Последние годы инфраструктура Крыма заметно улучшилась. Сейчас можно найти отдых на любой вкус: от суперклассной гостиницы Лантерна в Гурзуфе до «фавел» гей-курорта Симеиз или нудистских пляжей Понизовки, где можно все!
Советую ехать в Крым на машине, а селиться посередине ЮБК — например, в Симеизе. Там, к слову, находится старейший гей-бар «Ежи», которому больше 20-и лет, красивейшая вилла «Мечта» построенная в начале XX века в псевдомавританском стиле, гора Кошка. К тому же, до всех достопримечательностей будет рукой подать: 20 минут до Ялты, 45 до Ай-Петри, час до мысы Фиолент, полтора до Бахчисарая. А в соседней Ливадии стоит Ливадийский дворец последнего российского императора Николая II.
И конечно трудно представить Крым без вина! Последние годы устойчивым трендом в Крыму является открытие частных виноделен — Павел Швец один из пионеров, например!
Среди частных виноделен стоит отметить также и вино Esse компании «Сатера»! Советую винный тур на их виноградники. Из небольшой беседки человек на 20, построенной на краю виноградника, открывается вид на бескрайнее поле лаванды и самый красивый закат в долине Кача. А еще угощают лучшим игристым из линейки Esse с крымскими устрицами!
С собой из Крыма нужно везти пару кг... Инжира! Пока доедете до Петербурга инжир полностью созреет и станет идеальным фудпейрингом к бутылочке Riesling Belmas 2019!
На правах не только коренной крымчанки, но и человека, который с марта 2020 года трудится на удаленке в своем шале на полуострове, советую локации, прошедшие мимо радаров гостей с материка. Не винодельнями едиными!
Пивоварня «Якорь» в 20 минутах от Евпатории — маст-визит. Деятельный пивовар Илья Защук скрестил пивоварение и виноделие и создал уникальные сорта пива с совиньоном, шардоне и так далее. Экскурсии налажены, а бренд надо иметь в виду повсюду: кроме него в Крыму хорошее крафтовое пиво — редкость.
Если форелевое хозяйство, то «Форелёво» у водопада («водокап», как его называют местные) Учан-Су.
Если все-таки винодельни, то тренд сезона — виноградники с пул-пати. Бассейны есть в самой красивой винодельне страны Lucky Winery и у дарлинга всего крымского виноделия Рема Акчурина. Хоть это и специфический жанр, но ценителям истории рекомендую стоически выдержать экскурсии в штольнях «Инкермана» и шахтах «Нового света» — они (локации, не экскурсии, хотя последние тоже по-своему), поражают.
Напоследок совет — везде звоните, узнавайте и бронируйте сами: тут всё может меняться и работать, как хочет. И доверяйте, но проверяйте: Никитский сад, скажем, который советует моя подруга Алена Мельникова, действительно, необыкновенно крутой. Но розарий и хризантемы — дело быстротечное и сезонное, застать их сложно, а парк «Монтедор» ни в коем случае не ведет на пляж, увы. То есть ведет, но вы не сможете на него попасть через решетку и придется возвращаться. Что точно — обязательно берите в Никитском саду экскурсию: какой-нибудь странненький куст может вполне оказаться реликтовым растением времен динозавров.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.