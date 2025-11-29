Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Alibaba представила очки Quark S1 с встроенным ИИ

Очки оснащены прозрачными дисплеями, которые анализируют пространство вокруг пользователя и выводят подсказки в реальном времени.

Фото: Bloomberg / Alibaba

Китайская компания Alibaba представила устройство Quark S1 — умные очки с интегрированным искусственным интеллектом. По данным Bloomberg, модель работает на базе собственной нейросети Alibaba под названием Qwen и способна функционировать до суток без подзарядки.

Quark S1 используют прозрачные дисплеи, которые считывают обстановку перед пользователем и накладывают контекстные данные на обычное поле зрения. Такой формат дает возможность получать навигационные подсказки, переводить тексты, смотреть справку о товарах или объектах вокруг.

Выпуск модели усиливает позиции Alibaba в сегменте устройств с ИИ, отмечает Bloomberg. Директор по исследованиям IDC Софи Пан заявила, что появление Quark S1 способно изменить конкурентную ситуацию на китайском рынке носимых технологий.

Модель создавалась как ответ разработкам Meta (признана в РФ экстремистской) и Ray Ban, которые ранее вывели на рынок собственные очки с ИИ. Стоимость Quark S1 составляет 537 долларов США.

Ранее мы рассказывали, что на рынок вышел браслет, который сам считает усвоенные из еды калории. В общей сложности новое поколение браслетов HEALBE GoBe U отслеживает 37 ключевых параметров здоровья.

Комментарии (0)

