Kaspersky: хакеры рассылают в российские компании вредоносные письма под видом отсрочек от армии

«"Лаборатория Касперского" обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы», – указано в сообщении.

Хакеры осуществляли таргетированную рассылку электронных писем, к которым был приложен файл Word с названием, содержащим слова «отсрочка от призыва». В тексте злоумышленники просили направить списки сотрудников организации для получения отсрочки от службы.

Однако при открытии документа на компьютер скачивался вредоносный файл. Отмечается, что троянец передавал на командный сервер информацию о заражённой системе и затем по команде отправлял запрашиваемые хакерами файлы.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Паринов отметил, что для избежания подобных угроз необходимо не только внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, но и проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что после объявления в России частичной мобилизации злоумышленники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом повесток. Хакеры разослали сотни подобных сообщений.