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Технологии

Цифра дня: число DDoS-атак в России выросло на 180%

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Больше всего атак было совершено на финансовый сектор и онлайн-ритейл. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании StormWall.

Shutterstock.com

«Количество DDoS-атак в России в III квартале 2022 года выросло на 180% по сравнению с III кварталом 2021 года. Лидером по количеству атак стал финансовый сектор, количество атак на банки и платежные системы составило 45% от общего количества атак», – цитирует информагентство данные компании.

По данным экспертов, второе место по числу DDoS-атак занял онлайн-ритейл – 21%, третье место телеком-сфера – 18%. На сектор развлечений пришлось 9% атак, на образование – 4%.

Как пишет ТАСС, в 3 квартале 2022 года рост атак на финансовый сектор составил 170% по сравнению с 3 кварталом прошлого года, в ритейле число атак выросло на 138%.

Ранее стало известно, что после объявления в России частичной мобилизации злоумышленники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом повесток. Хакеры разослали сотни подобных сообщений.

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