«Госуслуги» будут оповещать россиян о необходимости ремонта автомобилей

«Отзыв автомобилей – это процедура для проверки и исправления возможных дефектов, которые выявил производитель уже после запуска в продажу партии автомобилей. Чтобы устранить дефект, производитель начинает отзыв авто для бесплатного ремонта. С 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 млн автомобилей», – пояснили в министерстве.

Уведомления будут приходить пользователям, у которых подтвержденная учетная запись на портале и проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете.

Сообщается, что в уведомлении будет указана причина отзыва машины. Также будет указано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась форма обратной связи, через которую можно пожаловаться на нарушения призыва в рамках частичной мобилизации.