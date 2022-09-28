В Apple назвали причины удаления из App Store приложений VK, «Домклик», «Юла» и ВТБ

В числе удаленных сервисов есть VK, включая VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Админ», а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru». Также пропали приложения «Домклик», «Юла», «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк».

Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причину удаления перечисленных выше приложений, а также «2ГИС», «Сбербанк», «Альфа-банк», «Аэрофлот» и «Utair». В ведомстве заявили, что удаление приложений является «дискриминационными ограничениями», которые нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение.

Как сообщает издание The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дему, причиной удаления приложений стали британские санкции против российских разработчиков. По словам Демы, новые пользователи не смогут загрузить сервисы VK на мобильные телефоны, даже если будут находиться за пределами России.

Напомним, приложение социальной сети ВКонтакте перестало быть доступно в App Store с 27 сентября. Так же из магазина пропали и другие приложения холдинга VK — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.