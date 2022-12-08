Самым популярным поисковым запросом уходящего года стало слово «Wordle» — это название головоломки, придуманной со скуки британским программистом Джошем Уордлом и позже купленной изданием The New York Times. Задача игрока — угадать слово из пяти букв с шести попыток. 1 ноября 2021 года в «Wordle» играли 90 человек, 2 января 2022-го — более 300, а неделей позже — уже два миллиона пользователей по всему миру. В Twitter вокруг головоломки собралось целое комьюнити — одни делятся своими результатами, другие превращает схемы игры в рисунки. Далее топ поисковых запросов выглядит так:

India vs England Ukraine Queen Elizabeth Ind vs SA

В разделе новостей чаще всего искали информацию по запросу «Украина», «смерть Елизаветы II», «результаты выборов» — в особенности в Папуа Новой Гвинее, Кении, Непале и США, — «числа Powerball» — результаты популярной в Америке лотереи, — и «оспа обезьян».

Самыми популярными персонами 2022 года стали Джонни Депп, Уилл Смит, Эмбер Херд, Владимир Путин и Крис Рок. По поиску среди актеров чаще всего гуглили фигурантов двух самых громких скандалов — Деппа и Херд, а также Смита, Рока и Джаду Пинкетт-Смит. Объясняем: во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии, которая прошла в ночь на 28 марта, Уилл Смит, удостоившийся «Оскара» как лучший актер, дал пощечину комику Крису Року, отпустившему шутку в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит.

Фильмами с наибольшим чистом поисковых запросов стали «Тор: Любовь и гром», «Черный Адам», «Топ Ган: Мэверик», «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли, а также «Энканто». Чаще всего в Google искали сериалы «Эйфория», «Дом Дракона», «Лунный рыцарь», «Наблюдатель» и «Изобретая Анну», вдохновленный историей Анны Сорокиной и статьей Джессики Пресслер в New York Magazine «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка».