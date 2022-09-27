В России почти в три раза выросли продажи кнопочных телефонов

В «Мегафоне» добавили, что с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов выросли на 86% по сравнению с прошлой неделей. В «Ситилинке» спрос оказался в районе 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 года. Еще два ретейлера, которые пожелали остаться неназванными, подтвердили увеличение продаж кнопочных телефонов на «несколько десятков процентов».

МТС и «Ситилинк» отмечают, что самой популярной моделью оказался Philips Xenium E111, который стоит 1 390 руб. Покупатели оценивают телефон на сайте DNS 4,5 из 5 баллов на основе 207 отзывов, 5 из 5 — на сайте «Ситилинк» (оценка 21 пользователя), 4 из 5 — на «Яндекс.Маркете», от 164 человек.