18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

СМИ: «Билайн» «рискует полностью остановить» развитие сети в России из-за проблем с поставками

Поделиться:

Компания Veon (владелец «Вымпелкома» и бренда «Билайн») собирается приостановить развертывание своей сети в России. Это случится, если продолжат действовать санкции, которые ограничивают поставки оборудования в страну. Об этом пишет Bloomberg после разговора с гендиректором компании Кааном Терзиоглу.

SSV.Photo / Shutterstock.com

«Нет никаких сомнений, что развитие замедлится и рискует остановиться полностью. Наша сеть в России самая современная, она была значительно перестроена в последние два года», — сообщил он.

Сейчас головная компания ведет переговоры о продаже вышек связи за пределами России, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Пакистане, Бангладеш и Украине. В прошлом году удалось продать около 15,4 тысячи вышек в России за 957 млн долларов. Теперь хотят продать еще 30 тысяч.

В пресс-службе «Билайна» заверили, что сейчас сотовый оператор не испытывает проблем с телекоммуникационным оборудованием, а в дальнейшем продолжит улучшать собственную сеть для абонентов, сообщает ТАСС.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: