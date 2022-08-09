СМИ: «Билайн» «рискует полностью остановить» развитие сети в России из-за проблем с поставками

«Нет никаких сомнений, что развитие замедлится и рискует остановиться полностью. Наша сеть в России самая современная, она была значительно перестроена в последние два года», — сообщил он.

Сейчас головная компания ведет переговоры о продаже вышек связи за пределами России, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Пакистане, Бангладеш и Украине. В прошлом году удалось продать около 15,4 тысячи вышек в России за 957 млн долларов. Теперь хотят продать еще 30 тысяч.

В пресс-службе «Билайна» заверили, что сейчас сотовый оператор не испытывает проблем с телекоммуникационным оборудованием, а в дальнейшем продолжит улучшать собственную сеть для абонентов, сообщает ТАСС.