СМИ: «Билайн» «рискует полностью остановить» развитие сети в России из-за проблем с поставками

Компания Veon (владелец «Вымпелкома» и бренда «Билайн») собирается приостановить развертывание своей сети в России. Это случится, если продолжат действовать санкции, которые ограничивают поставки оборудования в страну. Об этом пишет Bloomberg после разговора с гендиректором компании Кааном Терзиоглу.
«Нет никаких сомнений, что развитие замедлится и рискует остановиться полностью. Наша сеть в России самая современная, она была значительно перестроена в последние два года», — сообщил он.
Сейчас головная компания ведет переговоры о продаже вышек связи за пределами России, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Пакистане, Бангладеш и Украине. В прошлом году удалось продать около 15,4 тысячи вышек в России за 957 млн долларов. Теперь хотят продать еще 30 тысяч.
В пресс-службе «Билайна» заверили, что сейчас сотовый оператор не испытывает проблем с телекоммуникационным оборудованием, а в дальнейшем продолжит улучшать собственную сеть для абонентов, сообщает ТАСС.
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