В России предложили вдвое увеличить время ремонта товаров по гарантии. Специалисты не успевают ее чинить

На сегодняшний день закон обязывает автодилеров и другие предприятия производить ремонт неисправного товара по гарантии в течение не более 45 дней. Однако специалисты в сроки не укладываются ввиду задержек поставок деталей от производителей и ожидают в ближайшие два месяца рост числа претензий и исков от потребителей.

О сложившейся ситуации в правительстве знают. В конце апреля Российский союз промышленников и предпринимателей и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» направили обращение к властям с просьбой продлить сроки ремонта по гарантии и наложить мораторий на несколько статей закона «О защите прав потребителей».

«Сейчас существуют нередко независящие от компаний причины, по которым происходит задержка поставок. Это приводит к невозможности соблюдения сроков, которые предусмотрены законом», — подтверждают в Минэкономразвития. Как пишут «Известия», министерство предлагает следующие решения проблемы: увеличить срок гарантийного ремонта с 45 до 90 дней и ввести мораторий на взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которую суд присуждает потребителю за неисполнение любых обязательств.

С теми, кто выступает за увеличение срока гарантийного ремонта и введения моратория на взыскание штрафов, несогласны в организации «Общественная потребительская инициатива». «По нашему убеждению, сам факт вынесения данного вопроса на обсуждение является абсурдным. Сначала иностранные автоконцерны фактически ввели против России санкции и прекратили поставки запчастей, а теперь требуют урезать права граждан, чтобы они лишались всех гарантий в случае задержки ремонта», — заявил глава организации Олег Павлов.