В России запретят закупки иностранного ПО для госорганов

Госзаказчики и госорганы не смогут закупать иностранное ПО без согласования с 31 марта. А с 1 января 2024 года ведомствам также запретят зарубежное программное обеспечение.

До этой даты госорганы должны будут полностью перейти на отечественные программы на критической инфраструктуре. В этот перечень входят банки, госструктуры, предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, военная промышленность и другие.