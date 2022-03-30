18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

В России запретят закупки иностранного ПО для госорганов

Поделиться:

С 31 марта в России запретят покупать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. С января 2025 года нельзя будет не только покупать, но и использовать.

Shutterstock.com

Госзаказчики и госорганы не смогут закупать иностранное ПО без согласования с 31 марта. А с 1 января 2024 года ведомствам также запретят зарубежное программное обеспечение.

До этой даты госорганы должны будут полностью перейти на отечественные программы на критической инфраструктуре. В этот перечень входят банки, госструктуры, предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, военная промышленность и другие.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: