Сбербанк посоветовал не обновлять ПО из-за риска заражения устройств

«В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения», — заявили в пресс-службе банка.

В компании отметили, что использование подобного ПО может привести к заражению личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры. Разработчикам посоветовали усилить контроль за использованием внешнего кода.

При острой необходимости использования ПО в банке предложили проверять все скачанные файлы антивирусом, а при встраивании чужого исходного кода в свои программы — проводить ручную или автоматизированную проверку.

Рекомендации не касаются собственного приложения кредитной организации, пишет «Фонтанка» со ссылкой на кредитную организацию.