18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Сбербанк посоветовал не обновлять ПО из-за риска заражения устройств

Поделиться:

Сбербанк рекомендовал пользователям не обновлять приложения из‑за риска заражения устройств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение кредитной организации.

Shutterstock.com

«В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения», — заявили в пресс-службе банка.

В компании отметили, что использование подобного ПО может привести к заражению личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры. Разработчикам посоветовали усилить контроль за использованием внешнего кода.

При острой необходимости использования ПО в банке предложили проверять все скачанные файлы антивирусом, а при встраивании чужого исходного кода в свои программы — проводить ручную или автоматизированную проверку.

Рекомендации не касаются собственного приложения кредитной организации, пишет «Фонтанка» со ссылкой на кредитную организацию.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: