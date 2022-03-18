Новые iPhone SE, Mac Studio и iPad Air не будут продаваться в России

О том, что Apple отказалась от продаж своих новых устройств в России, пишет ТАСС со ссылкой на источник на рынке смартфонов. По его словам, компания прекратила продажу устройств и поставки новых девайсов в Россию, но пока не ушла с российского с рынка — магазин приложений AppStore продолжает функционировать, а обновления iOS приходят на устройства российских пользователей. Apple также продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

Несмотря на отказ продавать устройства официально, они уже появились на «сером» рынке. На «Авито» уже можно найти объявление о продаже нового iPhone SE, стоимость которого находится в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей. Продавцы указывают в объявлениях, что будут заказывать смартфоны из стран Европы, а также США, Китая и Казахстана. Некоторые из них готовы начать продажи уже 25 марта. Официально продажи iPhone SE в других странах стартовали 18 марта.

Напомним, 2 марта Apple объявила о приостановке продаж техники в России. Решение было принято из-за «специальной военной операции» на территории Украины. 8 марта компания отключила для пользователей из России доступ к онлайн-презентации новых продуктов на официальном сайте и YouTube-канале. В ходе презентации в Купертино Apple представила бюджетный iPhone SE, новый iPad Air и компактный компьютер Mac Studio на базе M1 Max и M1 Ultra. Еще одной новинкой стал монитор Studio Display. Накануне Apple также выпустила обновление iOS 15.4.

За последние три недели стоимость техники Apple в России увеличилась в несколько раз. iPhone подорожали на четверть, ценник за некоторые ноутбуки вырост почти на 150%.