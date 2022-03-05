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Технологии

UPD: В России предложили отменить наказание за «пиратство» ПО из стран, поддержавших санкции. В Минцифры это не подтверждают

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Российские власти предложили отменить уголовную и административную ответственности за «пиратство», если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Об этом сказано в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Однако в Минцифры это не подтверждают.

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Как сообщает «Коммерсант», в плане предлагается принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. Это поможет правительству использовать программы «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента. Отмечается, что это касается только тех случаев, если у изобретения нет аналогов в России.

UPD: В Минцифры заявили, что сейчас не ведется обсуждения предложения по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО», — сообщила пресс-служба ведомства. (обновлено 5.03 12:32).

Напомним, на фоне ситуации на Украине из России стали уходить мировые технологические компании. Так Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, работу прекратили Oracle и Microsoft. А ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории РФ.

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