Ретейлер электроники DNS поднял цены до 30%

Дмитрий Алексеев

Директор DNS — о повышении цен на товары, цитата из Telegram:

Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.

Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение — как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно.