Ретейлер электроники DNS поднял цены до 30%. Официальная причина — в резком повышении спроса на товары и выросших онлайн-продажах. Отдельно глава компании Дмитрий Алексеев отметил, что вся деятельность компании «превратилась в распределение дефицита».
Директор DNS — о повышении цен на товары, цитата из Telegram:
Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.
Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.
Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение — как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно.
В официальном комментарии пресс-службы DNS также указывается на то, что «неопределенность с курсами валют, введением технологических санкций и появлением сложностей в поставках большого перечня товаров» вынуждает компанию работать во внештатном режиме.
«Вчера на фоне происходящих событий произошло резкое повышение спроса на товары, появились сбои в работе сайта DNS. Онлайн-продажи выросли более чем в четыре раза. Мы были вынуждены отыграть рост спроса повышением цен для сдерживания товарных спекуляций и сохранения товарного остатка, обеспечивающего дальнейшую работу сети. Цены продолжат корректироваться в соответствии со спросом и доступностью нового товара», — отмечается в сообщении ретейлера.
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