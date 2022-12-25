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Финансы

Для уехавших россиян могут повысить налоговую ставку

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С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты государственной думы уже работают над законопроектом.

Ultraskrip/shutterstock

Политик написал, что считает неправильным подход, когда уехавших нужно возвращать преференциями. По его мнению, «подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких».

Также Володин добавил, что многие из уехавших работают в российских компаниях на удаленке и пользуются льготами, которые им дает действующее законодательство. Он видит необходимым отмену привилегий и введение повышенную ставку налогообложения. «Так будет справедливо», — заключил он.

Недавно стало известно, что ограничения для уехавших из страны россиян все-таки могут ввести: в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу.

Какой налог будут платить уехавшие за рубеж, но продолжающие работать на российские компании — 13%, 15% или все же 30%?

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