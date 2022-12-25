Для уехавших россиян могут повысить налоговую ставку

С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты государственной думы уже работают над законопроектом.
Политик написал, что считает неправильным подход, когда уехавших нужно возвращать преференциями. По его мнению, «подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких».
Также Володин добавил, что многие из уехавших работают в российских компаниях на удаленке и пользуются льготами, которые им дает действующее законодательство. Он видит необходимым отмену привилегий и введение повышенную ставку налогообложения. «Так будет справедливо», — заключил он.
Недавно стало известно, что ограничения для уехавших из страны россиян все-таки могут ввести: в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу.
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