Для уехавших россиян могут повысить налоговую ставку

Политик написал, что считает неправильным подход, когда уехавших нужно возвращать преференциями. По его мнению, «подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких».

Также Володин добавил, что многие из уехавших работают в российских компаниях на удаленке и пользуются льготами, которые им дает действующее законодательство. Он видит необходимым отмену привилегий и введение повышенную ставку налогообложения. «Так будет справедливо», — заключил он.

Недавно стало известно, что ограничения для уехавших из страны россиян все-таки могут ввести: в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу.