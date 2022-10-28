Снижение «инфляционного давления» и трансформация экономики: главное из заявления главы ЦБ

По словам главы Центробанка, текущее инфляционное давление остается пониженным. «Некоторое ускорение роста цен в сентябре в сравнении с августом связано прежде всего с разовыми факторами: повышением тарифов автострахования и мобильной связи. Если их исключить, то ценовое давление будет ниже 4% в годовом выражении <...> Однако рост цен в целом все же постепенно усиливается в сравнении с очень низкими показателями мая, июня и июля. Мы ожидаем, что месячный рост цен в декабре будет выше, во многом из-за переноса на декабрь индексации коммунальных тарифов. Это прибавит к годовой инфляции около 0,5 процентного пункта в этом году».

Новым фактором, влияющим на динамику цен, является частичная мобилизация. «В ближайшие месяцы из-за снижения потребительского спроса ее эффекты будут дезинфляционными. Но затем может проявиться проинфляционное действие через изменения в структуре рынка труда, нехватку персонала отдельных специальностей. Все экономические последствия от произошедшего сдвига в структуре занятости оценить пока сложно».

Благодаря более быстрой адаптации экономики к внешним ограничениям снижение ВВП в этом году будет меньше, чем предполагалось в середине года. «Это связано с более позитивной ситуацией в III квартале благодаря промышленному производству и сельскому хозяйству, где в этом году ожидается рекордный урожай <...> Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придется на середину следующего года. Спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности. Прогноз по ВВП на следующий год оставлен без изменений — сокращение на 1,0–4,0%, в IV квартале динамика станет положительной».

Кредитная активность пока остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегментах. «При этом часть прироста рублевого кредита компаниям связана с замещением валютных кредитов и внешнего финансирования. С учетом текущей динамики мы повысили прогноз по кредитованию экономики до 9,0–12,0%. Близкие темпы сохранятся и в следующие годы».

Продолжается глубокая трансформация российской экономики. «Потребители меняют свои стратегии поведения, бизнес адаптируется к новым вызовам. За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно».

Также, по словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России ведет работу с зарубежными партнерами по альтернативам карте «Мир».