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Финансы

Индонезия обсуждает с Россией внедрение платежной системы «Мир»

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Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

Arsenia N / Shutterstock.com

«В России и Индонезии есть особый механизм, в рамках которого официальные лица обсуждают банковскую и финансовую системы, и сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что рекомендовал Джакарте ввести обслуживание российской платежной системы в индонезийские банки. По мнению посла, это способствовало бы развитию туризма в стране.

На вопрос РИА Новостей о санкциях в отношении системы «Мир», Хосе Антонио Морато Таварес ответил, что «это один из тех моментов, которые могут повлиять на процесс рассмотрения решения. Я очень надеюсь, что мы будем принимать "Мир" в Индонезии». 

Ранее стало известно, что несколько банков в Киргизии приостановили обслуживание российских карт «Мир»

В свою очередь, Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.

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