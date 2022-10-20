СМИ: крупная американская криптобиржа ограничила доступ для россиян

По данным издания, российские пользователи также начали получать сообщения от платформы, в которых сообщается, что она обязана принять меры по ограничению их учетных записей в связи с новым европейским законодательством. При этом вывести активы с криптобиржи будет разрешено.

Напомним, Европейским союз утвердил восьмой пакет санкций против России. В частности, санкции включают запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. «Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех кошельков, счетов или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до 10 000 евро)», — указано на сайте ЕС.

Ранее в Госдуме предложили привлекать к ответственности за расчеты в криптовалюте внутри России. Банк России подтвердил обсуждение с Минфином легализации трансграничных расчетов в криптовалюте. При этом регулятор также выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.