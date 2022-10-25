Почему ЮАР оказалась под санкциями и как долго страна под ними жила?

Санкции в отношении ЮАР вводились из-за режима апартеида (политики строгой сегрегации по расовому признаку, действовавшей в стране с 1948 по 1994 год. — Прим. ред.). При этом ограничения вводились очень постепенно, на протяжении очень длительного времени в ответ на конкретные события.

Первые были приняты ООН еще до официального объявления апартеида, в 1946 году, сразу после создания Организации Объединенных Наций. Уже тогда в ЮАР начались проводиться репрессии по расовому признаку, вначале против индийского населения страны. Серьезные санкции начались в 1960-х годах, после того как полиция расстреляла мирную демонстрацию в Шарпевиле. Тогда Совбез ООН ввел добровольные санкции, в частности, эмбарго на поставки оружия, которые, однако же, не были поддержаны всеми странами. Так, англичане присоединились к ним в 1964 году, а французы не делали этого еще двадцать лет.

В середине 1970-х был еще один расстрел мирной демонстрации, на этот раз в Соуэто, на который другие страны также отреагировали ужесточением санкций. Ну а самые серьезные ограничения были введены в середине 1980-х. Так что долгое время санкции в отношении ЮАР были сравнительно мягкими, и в этом смысле ситуация была много проще, чем у нас.