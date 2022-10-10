Приставы Петербурга приняли порядка 200 заявлений о приостановлении взыскания долгов от мобилизованных

«Военнослужащие получили ответы на интересующие вопросы о сроках приостановления, снятии ограничительных мер, принятых ранее, и неприменении новых мер принудительного воздействия на период действия приостановления», – рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, всего сотрудниками службы судебных приставов принято порядка 200 заявлений от военнослужащих из разных регионов России, преимущественно Северо-Западного федерального округа. Из них более 70 заявлений – от должников, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Всего на данный момент в Санкт-Петербурге приостановлено более 300 исполнительных производств в отношении военнослужащих.

Ранее Госдума одобрила закон о введении кредитных каникул для мобилизованных. Оформить каникулы смогут россияне, которые взяли кредит до призыва на военную службу. Это право распространяется и на членов их семей.